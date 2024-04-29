Штрафы для уклонистов вырастут: сколько придется заплатить

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации заработает с 18 мая. Начиная с этой даты, будут действовать увеличенные штрафы за уклонение от мобилизации.

Какие будут штрафы за уклонение от мобилизации

Сейчас штрафы за уклонение от мобилизационных требований (за игнорирование требования пойти в ТЦК и обновить свои данные) составляет от 1700 до 5200 гривен.

После 18 мая 2024 года, когда вступит в силу принятый недавно закон о мобилизации, эти суммы будут составлять уже от 17 до 25 тысяч гривен за первое правонарушение. И в ид 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц, говорит адвокат.

Мужчину могут штрафовать, если он проигнорировал повестку. Далее следующим документом после повестки ему высылают "требование".

"Когда мужчина военнообязанного возраста не явился за повесткой, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его админзадержание. Если этого в течение 5 дней не сделали, мужчине присылают еще один документ – "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат", – объясняет Катерина Анищенко.

В противном случае в ТЦК будут вынуждены обратиться в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека как на уклоняющегося.

"Те военнообязанные, которые не являлись в ТЦК во время действия военного положения раньше, сейчас так или иначе должны при первом походе в военкомат заплатить штраф. Даже если вы туда обращаетесь, чтобы получить отсрочку. Разница в том, что после 18 мая сумму придется заплатить уже более высокую", – добавляет адвокат.

После обновления военно-учетных данных мужчина получает постановление о наложении на него административного взыскания.