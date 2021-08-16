Тримав палицю - від звірів відбиватися: деталі чудесного порятунку маленького Альоші на Говерлі
Загублений 14-го серпня під час сходження на Говерлу шестирічний Альоша змусив хвилюватися всю країну. Українці спостерігали за його пошуками, шансів знайти хлопчика неушкодженим було все менше, але диво сталося. Під вечір 16-го числа ДСНС повідомило - дитину знайшли та передали батькам.
Як вийшло, що маленька дитина загубилася в горах, що вона робила всі тридцять годин пошуків, повідомляє ТСН.
Олексій Стефанцив провів сам в горах близько тридцяти годин, поки не був виявлений пошуковою групою.
Коли його передали шокованим батькам, він сказав, що зовсім не боявся. Хоча і пробув в горах зовсім один, пережив ніч без теплого одягу. Ні води, ні їжі у дитини не було.
Альоша із задоволенням поспілкувався з журналістами, розповівши, як провів ці години.
- На чому ти спав?
- На землі.
- Тобі не холодно було? Що ти їв?
- Та нічого. Я не хотів їсти. Не пив, у мене не було рюкзака і води.
Хлопчик відправився в гори з родичами.
"Побіг наздоганяти свого брата і свою тітку. Вони пішли вперед. Я постійно бачила його кепочку. Думала, він підніметься вище і зустрінеться з усіма. Коли я вже зустрілася з дочкою, дітьми, то виявилося, що його немає", - розповідає бабуся хлопчика Орися Ямборак.
Хлопчика знайшли волонтери
Близько 500 осіб - рятувальники, поліція, волонтери, кінологи - шукали Альошу. Знайшли ж його двоє коломийських добровольців. Чоловіки поспілкувалися з батьками і повернули хлопчикові палицю, яка була при ньому, коли його знайшли.
Від стежки на Говерлу дитина відійшла на відстань близько двох кілометрів. Хлопчика знайшли на вершині гори Велика Козмецька, в цю ніч там було близько восьми градусів тепла.
Хлопчик почувається добре, його навіть не повезли до лікарні. Тепер він вдома, з батьками, які шалено вдячні всім, хто допомагав шукати їх маленького сина.
Відео: Як загублений на Говерлі Альоша пережив 30 годин (ТСН)
Що сталося під час сходження на Говерлу
Сім'я з Коломиї 14 серпня вирішила підкорити Говерлу найпростішим, "зеленим" маршрутом. Він має протяжність п'ять кілометрів, але хлопчика загубили вже на першому.
У складі тургрупи був шестирічний Олексій Стефанцев, його бабуся, дядько, тітка та їхні діти. Поки йшли, активний хлопчик раз по раз бігав, то до дядька з тіткою вперед, то до бабусі, що йшла трохи позаду.
Тому його пропажу помітили не відразу - бабуся вирішила, що дитина з родичами і група пішла далі. Коли зрозуміли, що Альоші немає, було вже пізно - минуло дві години, дитина зникла.
Хлопчик відстав від родичів біля смт Ворохта приблизно о 15:30. Спочатку, до самого вечора, його шукали своїми силами, але потім звернулися до ДСНС. На пошуки дитини вирушили півтисячі рятувальників, співробітників поліції, кінологи та волонтери, квадрокоптери, вертоліт.
Нагадаємо, що про зникнення Олексія стало відомо ввечері, 14-го серпня.
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