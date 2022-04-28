Клопотенко поділився секретом найсмачніших дерунів з м'ясом
Відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні деруни з м'ясом. Він пропонує запекти їх в духовці в горщиках.
Рецептом він поділився на своєму сайті.
Інгредієнти:
- 5 картоплин (середнього розміру)
- 2 цибулини (великих)
- 1 яйце
- 3 ст. л. сметани
- 1 ст. л. борошна
- 250 г м'ясного фаршу (комбінованого)
- 1 зубчик часнику
- 3-4 ст. л. рослинної олії
- за смаком сіль і перець
Фото: Як приготувати деруни з м'ясом (klopotenko.com)
Покрокове приготування страви
Розігрійте духовку до 180 градусів. Цибулю очистіть. Одну цибулину потріть до миски на дрібну терку. Картоплю очистіть і натріть на дрібну терку до тієї ж миски, що і цибулю. Вибирайте сорти картоплі, які більше підходять для смаження.
Розбийте до миски одне яйце, додайте кілька дрібок солі і чорний мелений перець за смаком. Додайте 1 ст. л. сметани, 1 ст. л. борошна, щоб деруни не розпалися в процесі смаження.
Розігрійте пательню з 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладіть на неї масу для дерунів за допомогою ложки. Обсмажте до золотавої скоринки.
Візьміть дві цибулини і відріжте від них два кільця, завтовшки близько 5 мм. Цибулю, що лишилась, дрібно посічіть. Обсмажте на пательні з соняшниковою олією подрібнену цибулю і очищений і порубаний зубчик часник. Додайте до пательні фарш, дрібку солі і обсмажуйте, поки він не стане темним.
На дно керамічних горщиків (або інших ємностей для запікання) викладіть по одному кільцю цибулі. Вона надасть дивовижного аромату при запіканні.
Потім шарами викладіть деруни і обсмажений м'ясний фарш практично до самого верху.
Додайте по 1 ст. л. сметани в кожен горщик, закрийте кришкою і відправте в розігріту духовку на 20 хвилин.
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