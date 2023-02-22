Этот простой способ поможет вам отрастить пышные и густые ресницы
Красивые и пышные ресницы - это мечта многих женщин. Для эффекта накладных ресниц вы должны регулярно делать естественные процедуры, которые стимулируют волосы и способствуют их росту.
В издании Sante Plus поделились рецептом сыворотки, которая поможет вам в этом вопросе.
Как очень быстро отрастить и удлинить ресницы?
Вот пример эффективной сыворотки, которую вы можете приготовить самостоятельно. В этом вам поможет розмарин.
Богатое антиоксидантами и розмариновой кислотой, это растение также способствует циркуляции крови и предотвращает выпадение ресниц. Вот что вам понадобится для приготовления средства: 1 небольшой пучок розмарина 1/2 стакана воды.
Пошаговая инструкция приготовления
Возьмите небольшую кастрюлю. Влейте воду и добавьте розмарин. Кипятите воду, пока она не изменит цвет и ее объем не уменьшится вдвое. Это займет около 6-7 минут.
По истечении этого времени выключите кастрюлю и процедите! Экстракт розмарина наконец-то готов!
Вы можете использовать следующий метод, чтобы превратить его в сыворотку для роста ресниц:
Положите 2 чайные ложки свежего или купленного в магазине геля алоэ вера в емкость. Это вещество поможет вам добиться идеальной консистенции вашей сыворотки. Аккуратно добавьте 1/4 стакана экстракта розмарина в гель алоэ вера, затем перемешайте.
Затем высыпьте содержимое одной капсулы витамина Е в миску. Сыворотка станет слегка блестящей. Затем возьмите старый пузырек из-под туши, вымойте его и высушите на солнце. Перелейте сыворотку в тюбик туши, используя другой флакон с тонкой крышкой. После заполнения закройте бутылочку и храните ее в холодильнике.
Все, что вам нужно сделать, это наносить эту смесь розмарина и алоэ вера на ресницы каждый вечер перед сном. Результат будет заметен через 2-3 недели использования. Ваши ресницы будут иметь желаемый объем и длину.
Касторовое масло для ресниц
Касторовое масло - отличный природный стимулятор для ваших ресниц. Это одно из чудесных решений, способствующих их росту и увлажнению. Надо сказать, что это один из самых эффективных продуктов для естественного роста ресниц.
Касторовое масло, богато витамином Е, жирными кислотами Омега-3 и рицинолеиновой кислотой, помогает им удлиниться и восстановить их естественную красоту. Вам просто нужно нанести несколько капель этого масла с помощью кисточки для туши перед сном. Вы увидите первые результаты через несколько недель.
Вам будет интересно прочесть, что нельзя делать с нарощенными ресницами и как правильно умываться.