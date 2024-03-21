Ламинирование в прошлом. Эта форма бровей в стиле Памелы Андерсон - самый горячий тренд сезона
Мировая звезда Памела Андерсон, известная еще со "Спасителей Малибу", вернула в моду форму бровей, которая была популярна еще в 90-х. Ламинирование и зачесывание бровей отошло на второй план, сейчас модницы со всего мира меняют свой образ.
Кому подойдет трендовая форма бровей и в чем ее преимущество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страница Андерсон.
Модная форма бровей на весну 2024
Все знают, что в последние годы самыми модными считались густые брови. Мастера из бьютисферы делали ламинирование, красили брови в темные цвета и зачесывали их наверх. Впрочем, это уже вышло из моды.
Сейчас в тренды ворвалась натуральность, совмещенная с тоненькими бровями-ниточками, которые носит Андерсон. Звезда отказалась от яркого макияжа и появляются без него даже на торжественных и светских мероприятиях, потому что визажистка актрисы умерла, а она решила не искать ей замену.
Трендовые брови (фото: instagram.com/pamelaanderson)
Актриса не красит брови в темные цвета, а также не подводит их карандашом. Вместо этого Андерсон вернулась к своему натуральному оттенку.
Кому подойдут тонкие брови
"Ниточки" станут идеальным вариантом для девушек и женщин, желающих визуально изменить форму лица. Благодаря таким бровям вы сделаете акцент на глазах. Кроме этого, черты вашего лица станут более нежными.
Стиль Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)
Если вы хотите попробовать такую форму бровей, обратитесь к профессионалам. Дело в том, что делать "ниточки" стоит очень осторожно, чтобы учесть все пропорции лица и не сделать их слишком тоненькими.
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