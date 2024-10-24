Не только из-за ультрафиолета. Дерматолог назвала основные факторы старения кожи

На старение кожи влияют не только солнечные лучи. Есть еще целый перечень факторов, о которых вы даже не догадывались.

Дерматолог Ольга Тарнавская рассказала РБК-Украина (проект Styler) о главных причинах потери молодости кожи и дала ценные советы.

Что означает старение кожи

По словам экспертки, старение кожи - сложный биологический процесс, связанный с уменьшением действующих и резервных возможностей организма.

Среди основных факторов она называет: наследственность и внутреннее состояние человека. В первом случае старение эпидермиса происходит постепенно, минуя резкие изменения, видимые невооруженным взглядом.

"Раннее старение кожи лица, которое начинается в молодости, относится к патогенетическим факторам: связано со стрессами, травмами, болезнями внутренних органов, резким нарушением метаболизма" , - добавляет Ольга.

Наследственность может оказывать влияние на старение кожи (фото: freepik.com)

Тарнавская рассказала, что науке известно около 300 теорий, касающихся тайн биологического старения, три из которых заслуживают серьезного внимания.

Гипотеза Хартмана

Если следовать этой теории, становится понятно, что основным фактором старения является повреждение клеток свободными радикалами. Защитой от них могут стать антиоксиданты, поступающие в организм с пищевыми продуктами, а также с БАДами.

Автоиммунная теория старения Мейларда (гликация)

Синдром гликации, связанный с чрезмерным потреблением сахара, среди врачей-косметологов называют "сахарным лицом" и "гликостарением". Попадая в организм, молекулы сахара связываются с белками, заставляя их образовывать поперечные сшивки. Конечные продукты гликации, которые врачи назвали AGE (advanced glycation end products), замедляют обмен веществ, вызывая резкое увядание кожи.

Гипотеза внешнего старения

Объяснение этой теории состоит во вредном воздействии внешних факторов. Среди них - не только опасный ультрафиолет, который губительно влияет на эпидермис. Есть другие причины: плохая экология, холодный климат, отсутствие достаточной физической активности, неправильный рацион питания, сбой в работе эндокринной и нервной систем.

Возрастное старение кожи связано с замедлением процесса размножения клеток. Количество клеток, которых с годами уменьшается, влияет на качество эпидермиса, а верхний слой кожи становится тоньше.