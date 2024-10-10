Дерматолог назвала 5 распространенных мифов об акне, которые только вредят коже
Акне является распространенным заболеванием кожи, которое встречается у людей всех возрастов. Вокруг такой проблемы с кожей возникло множество мифов, в которые не стоит верить.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах акне и какие анализы не стоит сдавать.
Что такое акне
Акне - распространенное заболевание кожи, которое возникает, когда фолликулы под кожей закупориваются. Кожное сало, которое предотвращает высыхание кожи и мертвые клетки кожи закупоривают поры, что приводит к вспышкам поражений.
Чаще кожные сыпи возникают на лице, но также могут на спине, груди и плечах.
Симптомы акне на коже включают в себя:
- прыщи заполнены гноем
- маленькие горбки без цвета, часто от красного до фиолетового цвета
- закупоренные поры с черной верхушкой
- закупоренные поры с белой верхушкой
- болезненные образования под кожей, заполненные жидкостью (гноем)
Акне может быть легким и вызывать несколько прыщей, или может быть умеренным и вызывать воспалительные сыпи.
5 мифов об акне
Акне бывает только у подростков
Многие так думают, но это не так.
По словам дерматолога Валерии Ивченко, акне - это заболевание которое встречается у:
- младенцев (до 1 года)
- подростков (от 12 лет)
- взрослых (старше 30 лет)
Кожу нужно вымывать до "скрипа"
Часто люди из акне для очищения кожи используют мыло и спиртосодержащие средства.
Однако врач советует использовать те средства, которые адаптированы под потребности жирной и проблемной кожи. Спирт и обычное мыло пересушивают кожу.
Чем чаще вы будете использовать мыло и спиртосодержащие тоники, тем больше кожного сала будет выделять кожа.
Солнце лечит акне
Это распространенный миф, ведь солнце никак не может лечить такое заболевание.
Ультрафиолетовые лучи оказывают антибактериальное действие и могут временно улучшать состояние кожи. Но избыточное пребывание на солнце наоборот провоцирует гиперкератоз - повышение жирности кожи, накопление отмерших клеток и ухудшение состояния кожи.
Сыпь в определенном участке лица может указать на проблемы с органами
Важно запомнить, что кожа - это самостоятельный орган и он может иметь свои заболевания.
Поэтому нужно обращаться к специалисту для решения проблемы, а не самостоятельно ставить диагнозы.
Чистки и пилинги лечат акне
Дерматолог отметила, что чистки и пилинги рекомендуется проводить только в ремиссии для борьбы с постакне и уменьшения количества комедонов.
Если на лице есть воспалительные элементы: папулы, пустулы, кисты, чистка противопоказана и может навредить.
Какие анализы не нужно сдавать при акне
Демодекс
Валерия Ивченко говорит, что не нужно сдавать такой анализ и "искать клеща".
"Сразу вам скажу, его найдут 100% и это нормально", - добавила врач.
Данный паразит относится к условно-патогенной микрофлоре, он выявляется в 80% случаях на коже здоровых людей. А при акне и розацеа его количество больше, но это никак не влияет на тактику лечения.
Helicobacter pylori
Не вызывает воспаления кожи и никоим образом не связано с сыпью.
"Если кому-то из знакомых помогло, то это только потому, что хеликобактеры лечат антибиотиками (как и акне)", - написала Ивченко.
Маски из зубной пасты
Иногда люди делают разнообразные маски из зубных паст по рекомендациям "экспертов" из интернета. Зубные пасты содержат красители и ароматизаторы, поэтому только этот факт уже должен насторожить.
К тому же пропиленгликоль в составе пасты может вызвать аллергическую реакцию, красноту, химический ожог или отек.
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При написании материала использовались следующие источники: National Institute and Skin Diseases, Cleveland clinic и Instagram-страница дерматолога Валерии Ивченко.
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