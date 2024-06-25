Легко и быстро: чем смыть водостойкую тушь, чтобы не потерять ни одной ресницы

Тушь для ресниц является одним из незаменимых предметов макияжа, которые помогают довести любой образ до конца. Несмотря на то, что тушь делает ресницы длинными и густыми, ее сложно смыть, если она водостойкая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Визажист Мария Хацистефанис рассказала, что смывание туши может привести к значительному выпадению ресниц.

Кожа вокруг глаз очень легко раздражается, поэтому требует защиты. Эксперт назвала способы, которые помогут легко смыть тушь с ресниц.

Используйте очищающий бальзам или масло

Ни одна тушь не имеет шансов против очищающего бальзама или масла, даже если это очень стойкая водостойкая формула. Эти продукты на масляной основе наносятся массирующими движениями непосредственно на сухую кожу и ресницы.

После массажа просто промойте водой и следите, как все средства просто удаляются.

В качестве бонуса очищающие бальзамы и масла помогают кондиционировать и увлажнять глаза.

Другой способ смыть макияж с глаз - использовать гидрофильное масло. По сравнению с мицеллярной водой она гораздо лучше справляется с заданием, однако не травмирует твою кожу и не вызывает покраснения слизистой.

Смывать гидрофильное масло нужно гелем для умывания и водой.

Мицеллярная вода

Такое средство обеспечивает невероятно нежную и эффективную очистку.

Нужно просто смочить круглый ватный диск мицеллярной водой и держать его на глазах не менее 30 секунд. Затем нужно аккуратно вытереть тушь и смыть оставшийся макияж.

Если вы заметили остатки туши, вы можете повторить этот процесс при необходимости. Очищающее средство на масляной основе является хорошим вариантом, если вы используете много других косметических средств.

Специальные спреи для снятия макияжа

Визажист Эллисон Кей отметила, что более быстрым и эффективным является использование специальных спреев для снятия макияжа.

После нанесения такого спрея весь макияж очень легко смывается даже без лишних движений.