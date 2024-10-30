Дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского дерматолога Амны Адель.

Почему важно наносить крем

Увлажнение является одним из важнейших шагов любой процедуры ухода за кожей. Оно имеет важное значение для предотвращения потери воды и сохранения эластичности кожи.

Это также поможет создать барьер, который защищает кожу от раздражителей и загрязняющих веществ.

Если регулярно использовать средства с гиалуроновой кислотой, активное увлажнение гарантировано. Это, в свою очередь, предотвращает раннее возникновение морщин, а у уже имеющихся уменьшает выраженность.

Ежедневное увлажнение кожи лица способствует восстановлению и укреплению защитного гидролипидного барьера. Это такой кожный участок, который нивелирует пагубное влияние различных внешних и внутренних факторов.

Какой ошибки избегать при нанесении крема

Дерматолог рассказала, что лучше наносить крем на влажную кожу, тогда поглощение гораздо эффективнее.

Эксперт также объяснил, что техника действительно имеет значение. Она советует продукт наносить "вдоль направления роста волос, ведь если наносить в противоположном направлении, то в конце вы закупориваете свой волосяной фолликул, что может привести к высыпанию".

Также Адель советует не погружать пальцы в банку с увлажняющим кремом, а лучше использовать специальную ложку, чтобы набрать средство.