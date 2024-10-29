Почему у женщин целлюлит возникает чаще, чем у мужчин: основные причины

Целлюлит появляется независимо от возраста - чаще у женщин, реже у мужчин. Дерматолог рассказала, почему у большинства мужчин вообще нет целлюлита и какие факторы на это влияют

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что такое целлюлит и как возникает

Целлюлит - это жировые отложения, которые накапливаются под поверхностью кожи и давят на соединительную ткань.

Дерматолог Энди Чиен рассказала, что чаще всего целлюлит возникает на бедрах и ягодицах женщин после полового созревания.

Часто целлюлит выглядит как "апельсиновая корка". К тому же такое состояние может возникать у людей любого телосложения.

Врач по лечению ожирения Дженни Стэнфорд рассказала, когда жировые клетки под кожей растут, они расширяются и нажимают на соединительную ткань чуть ниже поверхности кожи.

Когда это происходит, соединительная ткань под кожей сжимается и задерживает жир, утягивая кожу вниз, тогда как жир толкает вверх. Это нарушает гладкий внешний вид кожи и приводит к эффекту ямок.

"Генетическая предрасположенность играет решающую роль, поскольку некоторые гены влияют на распределение жира и характеристики соединительной ткани", - говорит Стэнфор.

К тому же сидячий образ жизни или диета с высоким содержанием обработанных продуктов может привести к увеличению веса, что приводит к накоплению жира.

Кроме того, отсутствие физических упражнений часто приводит к снижению мышечного тонуса, что может привести к заметному образованию целлюлита.

Почему у большинства мужчин нет целлюлита

Целлюлит гораздо чаще встречается у женщин, главным образом из-за особенностей строения их тела.

Соединительная ткань под кожей у мужчин и женщин формируется по-разному. У женщин эти ткани расположены вертикально, как полосы, что позволяет жиру легче выталкиваться вверх и создавать такой комковатый вид.

В то время как мужчины имеют более перекрестную структуру, которая лучше удерживает жир. Мужчины с таким же типом телосложения, как и женщины, гораздо реже склонны к развитию целлюлита из-за разницы в том, как соединительная ткань содержит жир. Вот почему даже у очень подтянутых женщин может быть целлюлит.

Также у женщин больше подкожного жира на бедрах, где целлюлит более заметен.

У женщин кожа тоньше, чем у мужчин, что тоже делает целлюлит менее заметным.

Как избавиться от целлюлита

В современном мире есть некоторые кремы и косметические процедуры, такие как лазерная терапия и радиочастотное лечение могут помочь снизить появление целлюлита.

Однако, проще всего изменить образ жизни, добавить здоровое питание и поддерживать нормальный вес.