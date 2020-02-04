Велика небезпека: українським водіям зробили важливе попередження

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Рятувальники звернулися до українських водіїв з важливим попередженням

Погода в Україні значно погіршиться. Рятувальники попередили українських водіїв про те, що краще утриматися від виїзду на дороги з 5 по 7 лютого без крайньої необхідності.

Голова державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що сьогодні, 4 лютого, буде організована робота міжвідомчих штабів, які будуть моніторити надзвичайні ситуації у країні.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі 5 лютого на Закарпатті та Прикарпатті буде йти сильний мокрий сніг. При цьому сніговий покрив досягне10-20 см, а в горах і зовсім 35-40 см. Вітер буде дути зі швидкістю 15-20 м/с, в горах - 25 м/с.

Крім того, на заході очікується хуртовини та ожеледь. А в Карпатах пройде сильний сніг.

У центральних областях 5-6 лютого також буде сильний сніг з покривом 10-15 см. А в східних областях буде сильний сніг з дощем. При цьому пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. Також місцями буде ожеледиця та налипання мокрого снігу.

У Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях також буде ожеледь і сильний сніг з покривом 30-50 см.

У південних областях буде мокрий сніг, який призведе до утворення снігового покриву висотою 10-15 см. На дорогах ожеледиця.

У Києві 5 лютого пройде мокрий сніг. Вранці та вдень пориви вітру становитимуть 15-20 м/с. На дорогах буде ожеледиця. Сніговий покрив очікується на рівні 5-10 див.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, до кінця тижня в Україні очікуються сильні морози. В деяких областях температура повітря опуститься до позначки в -14 градусів. При цьому після снігопадів в країну повернеться сонячна погода.

Раніше повідомлялося про те, що кліматологи шокували прогнозом погоди на п'ять років. За словами експертів, аномально тепла погода спостерігається в різних країнах. При цьому глобальне потепління далі буде тільки посилюватися.