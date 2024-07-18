Денисенко ответила на обвинения в плагиате: "Зависть или злость"

Актриса Наталка Денисенко, которую недавно обвинили в плагиате , ответила на все упреки. Звезда сериалов не стала скрывать, что даже хотела подавать иск на женщину, распространившую информацию о "краже идей".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о скандале и как на все это реагирует Денисенко.

Что ответила актриса

По словам Денисенко, она вообще не понимает, почему она должна оправдываться. Актриса уверяет, что ничего не крала.

"Моя совесть чиста, потому что я могу с уверенностью сказать, что мой курс уникален. Это мои знания, это мой опыт, я ничего не воровала и я не должна оправдываться здесь. Потому что это клевета", - заявила Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Более того, звезда даже хотела привлечь актрису Елизавету Майскую (именно она обвиняла Денисенко в плагиате). Но потом Наталка поняла, что это не о ней.

"Я даже думала подать какой-то иск за клевету. Но знаете, это не в моем немного стиле. Я так низко не могу опуститься", - признала актриса.

По мнению Денисенко, попытки "очернить" ее имя могли стать проявлением зависти. При этом актриса раскрыла новые подробности скандала. Как оказалось, она общалась с той, кто обвинял ее в воровстве идеи

"Какая-то зависть или злость. Сначала "полетел" наш сайт с моим обучением. Потом мы узнали что за месяц до этого эта девушка купила обучение мое. А потом уже она мне позвонила и сказала, что я украла не ее курс, а лендинг, типа у меня в описании есть словосочетание, что мой курс открывает силу голоса. А "Сила голоса" - будто ее какое-то название", - объяснила Денисенко.

Майская и Денисенко (коллаж: РБК-Украина)

Скандал с плагиатом.

Недавно актриса Майская публично заявила, что Денисенко украла идею ее курса. Обе артистки запустили образовательные проекты, в которых учат людей раскрывать "силу голоса".

"Это дело чести и достоинства. Я не могу молчать, когда у меня публично воруют все, над чем я работала по ночам в течение месяцев. Курс о голосе я готовила еще с декабря 2021 года и в начале марта был запланирован запуск, но война внесла свои коррективы .И масштабный запуск состоялся через два года", - писала Майская.

Пост Майской (скриншот)