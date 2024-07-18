Денисенко відповіла на звинувачення у плагіаті: "Заздрощі або злість"

Актриса Наталка Денисенко, яку нещодавно звинуватили у плагіаті , відповіла на усі закиди. Зірка серіалів не стала приховувати, що навіть хотіла подавати позов на жінку, яка розповсюдила інформацію про "крадіжку ідей".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про скандал та як на усе це реагує Денисенко.

Що відповіла актриса

За словами Денисенко, вона взагалі не розуміє, чому має виправдовуватися. Актриса запевняє, що нічого не крала.

"Моя совість чиста, тому що я можу з впевненістю сказати, що мій курс є унікальним. Це мої знання, це мій досвід, я нічого не крала і я не маю виправдовуватися тут. Тому що це наклеп", - заявила Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ба більше, зірка навіть хотіла притягти акторку Єлизавету Майську (саме вона звинувачувала Денисенко у плагіаті). Але потім Наталка зрозуміла, що це не про неї.

"Я навіть думала подати якийсь позов за наклеп. Але знаєте, це не в моєму трошки стилі. Я так низько не можу опуститися", - визнала акторка.

На думку Денисенко, спроби "очорнити" її ім'я могли стати проявом заздрощів. При цьому актриса розкрила нові подробиці скандалу. Як виявилося, вона спілкувалася з тієї, хто звинувачував її у крадіжці ідеї

"Якісь заздрощі або злість. Спочатку "полетів" наш сайт з моїм навчанням. Потім ми дізналися що за місяць до цього ця дівчина купила навчання моє. А потім вже вона мені подзвонила і сказала, що я вкрала не її курс, а лендінг, типу в мене в описі є словосполучення, що мій курс відкриває силу голосу. А "Сила голосу" - це типу її якась назва", - пояснила Денисенко.

Майська та Денисенко (колаж: РБК-Україна)

Скандал з плагіатом - деталі

Нещодавно актриса Майська публічно заявила, що Денисенко нібито вкрала ідею її курсу. Обидві артистки запустили освітні проекти, в яких вчать людей розкривати "силу голосу".

"Це справа честі та гідності. Я не можу мовчати, коли в мене публічно крадуть все, над чим я працювала ночами упродовж місяців. Курс про голос я готувала ще з грудня 2021 року і на початку березня був запланований запуск, але війна внесла свої корективи. І масштабний запуск відбувся через два роки", - писала Майська.

Допис Майської (скріншот)