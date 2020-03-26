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Українці можуть застрягти в Таїланді на місяці: звернення до Кабміну

STYLERЖиття    26.03.2020 - 12:31
Українці можуть застрягти в Таїланді на місяці: звернення до Кабміну
Українці звернулися до Кабінету міністрів (Колаж РБК-Україна)

Українці, що застрягли у Таїланді, хочуть повернутися додому 29 березня

Коронавірус в Україні інфікував понад 150 осіб. Українці, що застрягли у Таїланді, звернулися до Кабінету міністрів з проханням не закривати спеціальні рейси після 27 березня. Люди дуже хочуть повернутися додому і купили квитки на рейс від посольства. Раніше голова МВС Арсен Аваков повідомив, що якщо українці з-за кордону не прибудуть додому до 27 березня, вони можуть "посидіти там ще", раз вони не знайшли можливості повернутися в країну за 2 тижні, з часу оголошення карантину.

"Є два дні. Давайте, з'їжджайтесь, дорогі мої. А після цього, ти сидиш десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там ще, раз ти так вирішив. Тому що минуло вже два тижні з того моменту, як ми потрапили в таку ситуацію", - заявив Аваков.

Українець Юрій Ряснянський записав відео, на якому попросив Кабмін не закривати небо 27 березня, а дати можливість людям потрапити додому.

"Я - громадянин України, прошу не закривати авіасполучення для спеціальних рейсів в Україну. Зокрема в Київ з Бангкока 29 березня 2020 року. Будьте послідовні і розсудливі. Ми оплатили квитки на рейс від посольства і хочемо повернутися додому", - сказав Юрій.

Українці з Таїланду звернулися до Кабміну

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що українці зможуть повернутися після закриття кордонів 27 березня у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

"Кожен українець має право повернутися додому. Уряд всіляко сприяє нашим громадянам, які висловили таке бажання", - сказав він.

Як ми раніше писали, Кабінет міністрів України продовжив на 30 днів карантин у зв'язку з пандемією коронавіруса.

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