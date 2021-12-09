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День зимового сонцестояння: коли настане і що потрібно встигнути зробити

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Четвер 09 грудня 2021 19:00
День зимового сонцестояння: коли настане і що потрібно встигнути зробити Фото: День зимового сонцестояння 2021
Автор: Світлана Мащенко

День зимового сонцестояння 2021 буде 21 грудня. По Києву це відбудеться о 17:58, а ніч з 20 по 21-е число стане найдовшою, день - буде найкоротшим. Вважається, що цей період відмінно підходить для нових починань і прощання з минулим.

Що обов'язково потрібно встигнути зробити до цього дня, як провести особливий час і що робити не можна - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Приберіть в будинку напередодні

Найкраще провести генеральне прибирання, викинувши мотлох, яким давно не користуєтеся.

При цьому дуже важливо очищати простір усвідомлено, з посилом, що ви покращуєте свою долю, усуваєте з неї зайве і віджиле і дозволяєте увійти всьому новому.

Сам день сонцестояння слід провести в планах і мріях

Обов'язково складіть вішліст, адже день сонцестояння вважається дуже сильним енергетично, коли загадані бажання можуть виконуватися.

Почніть в цей день щось нове: справу, проект, картину, навіть ремонт!

Залиште минуле в минулому: порвіть безнадійні стосунки, звільніться з роботи, яка не задовольняє вас, змініть цілі на більш продуктивні.

У горщик на підвіконні можна висадити насіннячко будь-якої рослини і потім доглядати за ним.

Доброю прикметою вважається впустити в цей день більше тепла в будинок - наприклад запалити свічку або прийняти гарячу ванну.

Встаньте в цей день раніше, зустріньте світанок, а ввечері рушайте за покупками.

Також в день зимового сонцестояння можна грати весілля.

Це заборонено робити в цей особливий час:

  • пити спиртне;
  • ходити в брудному одязі;
  • зустрічати цю дату в неприбраній квартирі.

Раніше ми писали, скільки вихідних і робочих днів нас чекає на Різдво і Новий рік і чи доведеться відпрацьовувати.

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День зимнего солнцестояния
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