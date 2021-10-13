Сильна молитва на Покров Пресвятої Богородиці, яка виконає ваше найзаповітніше бажання

Покров Пресвятої Богородиці - особливий день в православному календарі, який щорічно відзначається 14 жовтня. Це свято пов'язане з легендою про Божу Матір, яка своїм покровом - особливою накидкою омофором - захистила від варварів велике місто Константинополь і його жителів.

Як помолитися на Покров, щоб привернути щастя і радість у ваше життя і як провести великий день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про що потрібно молитися Богородиці

Як правило, молитви Пресвятій Діві Марії пов'язані з сімейним щастям. Богородицю просять про вдале заміжжя, лад, мир і достаток в сім'ї. Можна просити про здоров'я, допомогу, підтримку, захист, любов і гармонію в шлюбі.

Найважливіше - щиро вірити в те, про що ви просите. Адже в цей день Богородиця ніби оберігає вас своїм покровом від бід, прикрощів і негараздів.

Молитва Пресвятій Богородиці на заміжжя

В, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і Піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде проханням нашим. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди. Пресвята Богородиця, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Коротка молитва Богородиці для любові в сімейному союзі

Як любить дитя мати до семи років і кроку не хоче без неї ступити,

так і чоловік - раб Божий (ім'я - не намилувався на рабу Божу (ім'я).

І раділи б вони один на одного, як мати на дитя, а дитя на матір кохану.

Замикаю свою молитву на святі ключі, святі замки.

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Як провести велике свято

У цей день заведено готувати частування для сім'ї, друзів і близьких. Стіл повинен бути щедрим, тоді таким же буде весь наступний рік.

Обов'язково спечіть млинці, а також короваї. Ці частування є традиційними для свята. Роздайте їжу нужденним, проявіть щедрість і будьте гостинними.

Вибачте в цей день образи, помоліться за тих, хто бажав вам зла. І думайте тільки про хороше, щоб привернути позитив у ваше життя.

А ще раніше з Покрови починалися весілля. Щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.