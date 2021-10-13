Покров Пресвятої Богородиці: ніколи не порушуйте цю заборону - буде рік нещасть

Покров Пресвятої Богородиці щорічно відзначається за православним календарем 14 жовтня. Це свято пов'язане з легендою про заступництво Діви Марії, яка своїм покровом (особливою накидкою - омофором) захистила від варварів велике місто Константинополь. Покров - велике недвунадесяте свято, яке в народі пов'язане з початком сезону весіль, а також зустріччю осені з зимою.

Що не можна робити в свято, щоб не накликати на себе серйозні неприємності - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що строго заборонено робити на Покров

Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.

Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл - тим більше достатку протягом року.

Також 14 жовтня не можна робити таке:

важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, готуванням складних страв,

займатися ремонтом, будівництвом,

лаятися, свариться, матюкатися,

зловживати спиртним,

позичати або просити в борг,

дівчатам - відмовляти сватам - інакше наречених чекатиме ще три роки,

стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні.

А ось що потрібно зробити на Покров Пресвятої Богородиці

Спечіть млинці і почастуйте ними не тільки рідних і друзів, але і домового, щоб він не чудив цілий рік.

Влаштуйте ввечері застілля - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними - вам буде благо.

Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя хороших людей, події і настрій.

Раніше з Покрова починалися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.

Зазначимо, що в Україні 14 жовтня є вихідним. Адже в цей день крім великого православного свята відзначається День захисника України, а також День українського козацтва.