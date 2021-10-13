Покров Пресвятої Богородиці: ніколи не порушуйте цю заборону - буде рік нещасть
Покров Пресвятої Богородиці щорічно відзначається за православним календарем 14 жовтня. Це свято пов'язане з легендою про заступництво Діви Марії, яка своїм покровом (особливою накидкою - омофором) захистила від варварів велике місто Константинополь. Покров - велике недвунадесяте свято, яке в народі пов'язане з початком сезону весіль, а також зустріччю осені з зимою.
Що не можна робити в свято, щоб не накликати на себе серйозні неприємності - читайте нижче в нашому матеріалі.
Що строго заборонено робити на Покров
Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки - чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.
Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості - почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл - тим більше достатку протягом року.
Також 14 жовтня не можна робити таке:
- важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, готуванням складних страв,
- займатися ремонтом, будівництвом,
- лаятися, свариться, матюкатися,
- зловживати спиртним,
- позичати або просити в борг,
- дівчатам - відмовляти сватам - інакше наречених чекатиме ще три роки,
- стригти волосся, нігті, бороду, а також митися - зробіть це напередодні.
А ось що потрібно зробити на Покров Пресвятої Богородиці
Спечіть млинці і почастуйте ними не тільки рідних і друзів, але і домового, щоб він не чудив цілий рік.
Влаштуйте ввечері застілля - радійте, веселіться, але пам'ятайте про міру. Поділіться частуванням з нужденними - вам буде благо.
Вибачте всім людям, на яких є образа. Це дасть звільнення від негативу і приверне у ваше життя хороших людей, події і настрій.
Раніше з Покрова починалися весілля. А щоб сімейне життя було вдалим, молоді люди йшли до церкви і ставили свічку біля ікони.
Зазначимо, що в Україні 14 жовтня є вихідним. Адже в цей день крім великого православного свята відзначається День захисника України, а також День українського козацтва.
Раніше ми писали, що потрібно обов'язково зробити до свята Покрова Пресвятої Богородиці.