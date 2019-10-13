День захисника України: історія важливого свята

День захисника України – відносно нове державне свято, історія якого починається в 2014-му році. З 2015 року цей день є неробочим. З'явився День захисника України як свято, який повинен був замінити створений в радянський час День захисника Вітчизни, що відзначається 23 лютого. STYLER зібрав найбільш важливі факти про свято.

Про бажання перенести святкування Дня захисника Вітчизни з 23 лютого на 14 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив під час своєї промови 24 серпня 2014 року на День Незалежності України.

"У багатій подвигами літопису українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я підкреслюю, Україна ніколи більше не буде святкувати це свято по військово-історичного календаря сусідньої країни. Ми будемо вшановувати захисників своєї Вітчизни, а не чужої!" – сказав Петро Олексійович.

День захисника України (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Дата 14 жовтня для нового свята була обрана не випадково. Щорічно в цей день відзначається День українського козацтва – свято, приурочене до дня Покрови Пресвятої Богородиці (оскільки Матір Божа вважається захисницею і покровителькою козаків). Також в цей день традиційно відзначають річницю створення (у 1942 році) Української повстанської армії (УПА)* – військово-політичного підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН). А оскільки Порошенко також заявив, що хоче на державному рівні вирішити питання про статус воїнів УПА як захисників України, то й 14 жовтня, на його думку, буде асоціюватися з справжніми героями України, учасниками бойових дій та війни за незалежність країни.

Вже 8 жовтня того ж року Український інститут національної пам'яті підтримав ініціативу Президента відзначати День захисника України Покрив день, обґрунтовуючи це традицією почитати українське військо саме в цей день.

14 жовтня 2014 року указом Президента України було встановлено "День захисника України". Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначали День захисника Вітчизни. 5 березня 2015 року Верховна Рада України оголосила 14 жовтня вихідним днем.

День захисника України (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

З нагоди свята проводиться низка святкових та урочистих заходів, в основному – у Києві та Львові. Також, згідно з указом Президента України від 10 жовтня 2015 року, щорічно в цей святковий день пропонується всім органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям і об'єднанням громадян установлювати (вивішувати) державний прапор.

Нагадаємо, що раніше Ада Роговцева емоційно привітала українських військових з святом Дня захисника України. Артистка вже не перший рік їздить до українських військових на передову і переконана, що всі повинні брати з них приклад. Легендарна актриса акцентувала на тому, що всі українці повинні бути захисниками своєї Батьківщини. 82-річна актриса говорить, що нашим військовим як ніколи потрібно тепло і розуміння.

"Вони повинні відчути, що за них моляться. Це основна наша робота, і я вдячна долі, що мені Господь дав сили жити, бачити, відчувати, любити. Я вас всіх дуже люблю!" - емоційно висловилася актриса.