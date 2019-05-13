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Тимошенко закликала розпочати переговори про нові коаліцію та уряд

Новини » Політика    13.05.2019 - 12:21
Тимошенко закликала розпочати переговори про нові коаліцію та уряд
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Іншого виходу не буде, вважає Тимошенко

Голова партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала розпочати переговори про створення нової коаліції у Верховній раді та нового уряду, здатного навести лад у країні та здійснювати зміни в інтересах звичайних українців. Про це вона заявила під час виступу на Погоджувальній раді керівників фракцій та груп парламенту 13 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Іншого виходу не буде. Будь-який інший варіант призведе до втрати часу. Країна не може це собі дозволити, якими не були б наступні парламентські вибори – черговими чи дочасними", – наголосила політик.

Тимошенко також нагадала, саме на 2019 рік припадає пік виплат по державному боргу – Україна повинна повернути 9 млрд дол. І лише в травні – 74 млрд грн.

"Це для країни буде стрес. Якщо країна залишатиметься некерованою, у старій парадигмі розвитку, ми втратимо не лише півроку", – зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" також зауважила, що вже сьогодні починає формуватися бюджет на 2020 рік. Якщо залишиться нинішній уряд, це означатиме, що залишаться усі хибні рішення, які він ухвалював.

"Бюджет на 2020 рік формується з тими ж трендами – на зменшення доходів людей, на зростання тарифів, падіння економіки, розвал фінансової системи", – застерегла політик.

Саме тому Тимошенко закликала негайно перейти до конструктивних дискусій про створення нової коаліції і створення нового уряду новообраного президента.

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