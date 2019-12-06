День Збройних сил України: зірки зворушливо привітали воїнів (відео)

У День Збройних сил України 6 грудня знамениті музиканти, спортсмени та волонтери зворушливо привітали українських воїнів із професійним святом. Зірки записали яскравий ролик, в якому подякували захисникам України за їх щоденні подвиги і мужність на фронті.

Відео опубліковано в прес-центрі штабу ООС на сторінці в Facebook.

До бійців ЗСУ звернулися народна артистка України Ірина Білик, співачка Злата Огнєвіч, заслужений артист України Віталій Борисюк та народний артист України Павло Зібров, телеведуча Леся Нікітюк, півзахисник національної збірної з футболу Руслан Маліновський, футболісти національної збірної Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Роман Безус, голкіпер Андрій П'ятов, волонтер і телеведучий Сергій Притула, народна артистка Ольга Сумська, співак Михайло Хома (DZIDZIO), співачка Оля Полякова, чемпіони світу з боксу Василь Ломаченко та Олександр Усик, музикант Віктор Винник, багатир-силач Василь Вірастюк, заслужений тренер збірної з футболу Мирон Маркевич.

День Збройних сил України - зірки привітали військових (Фото: скріншот)

Також у штабі ООС з нагоди свята День ЗСУ розповіли кілька цікавих фактів.

Українська армія має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій.

У ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО. Нині у війську – понад 27 тисяч жінок. Чисельність жінок-військовослужбовців офіцерського складу складає 3 767 осіб, 87 з них - у військовому званні "полковник".

З початку війни звання "Герой України" отримав 41 військовослужбовець (22 з них - посмертно). Звання "Народний Герой України" 151 військовослужбовець ЗСУ.

До початку війни з РФ українська армія нараховувала 165 тисяч військових і цивільних службовців, понад 2,5 тисяч танків, бойових броньованих машин, близько 190 бойових і транспортних літаків, 80 вертольотів різних типів, а також 22 бойових кораблі. Сьогодні чисельність ЗСУ наближається до 250 тисяч осіб.

За кількістю резервістів Україна посідає 9 місце у світі, випереджаючи навіть США.

Наймолодший рід військ - Сили спеціальних операцій (ССО). У складі Збройних Сил України вони з'явилися лише 3 роки тому - 5 січня 2016 року.

З травня 2017 року в усіх бойових частинах і підрозділах ЗСУ з'явилася посада військових капеланів. У бойових бригадах, в залежності від їх чисельності, працюють від двох до чотирьох таких священиків.

Кількість учасників бойових дій на Донбасі перевищила число українців, які воювали в Афганістані.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, яким запроваджуються нові військові звання сержантського і старшинського складу, які відповідають стандартам НАТО.

Відео: День Збройних сил України - зірки привітали військових з святом