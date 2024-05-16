День вышиванки 2024 года: какие важные факты об этом празднике нужно знать всем

День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в мае с 2006 года. Постоянной даты у Дня Вышиванки нет - праздник отмечают в третий четверг июня. В этом году одевать вышитые рубашки и платья будем 16 мая. Этот праздник - не государственный, а национальный, имеющий очень интересную историю происхождения.

Что нужно знать о Дне вышиванки, какие есть традиции и важные факты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История Дня Вышиванки

В 2006 году студентка Черновицкого государственного университета предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение быстро завирусилось и девушку поддержали не только ее сокурсники, но и другие студенты и часть преподавателей.

Несколько лет День вышиванки отмечали только в Черновцах, но традиция быстро распространилась и на другие регионы и другие учебные заведения в Украине.

А впоследствии установили одну общую дату для всей Украины – третий четверг мая. Сейчас эту традицию придерживаются во всех уголках нашей страны, а также украинцы, живущие в других странах.

Идея праздника заключается в поддержке украинских традиций и культуры через чествование и ношение вышиванок - традиционных украинских рубашек с вышитыми орнаментами. Этот праздник стал популярным украинским символом единства и национальной гордости.

День вышиванки начался со студентов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как отмечают День Вышиванки

Основная традиция - абсолютно все украинцы, от малышей до стариков и бабушек одевают в этот день вышитую одежду. Дети и подростки идут на обучение в вышитых рубашках и блузках, а взрослые одевают вышитые рубашки под пиджаки и вышитые платья на работу. На улицах в этот день большинство людей – в вышиванках.

В мирное время в День Вышиванки проводили различные культурные мероприятия - были флешмобы и парады вышиванок. С 2022 года такие мероприятия не проводятся из-за полномасштабного вторжения и агрессии России.

В 2015 году День Вышиванки попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое массовое исполнение гимна одной страны. В 2022 году День Вышиванки стал символом единения и несокрушимости украинского народа.

Что стоит знать о вышиванках

Сейчас вышитые блузы и рубашки, платья - это элемент праздничной одежды. А до XX века вышиванка была повседневной одеждой. С пиджаком и брюками первым вышиванку одел Иван Франко.

В XVII веке вышитую одежду носили только богатые люди и высшие слои общества. Казаки рубашки тогда не носили. И значительно позже вышиванки стали появляться у людей, живших в селах.

Каждая вышиванка и орнамент на ней имеют большое значение. Это своеобразный код, по символам которого можно прочесть тайное послание.

Виды орнамента отличаются не только от региона к региону, но и от семьи к семье. Они в основном передаются из поколения в поколение.

Значение орнаментов вышиванки (фото: 24 канал)

Значение символов в вышитой рубашке

ромб – символ плодородия, улучшение благосостояния семьи

квадрат - баланс, гармония, удача и порядок

спираль – цикличность времени, символ изменений

сварги (напоминают половину цифры 8) - сила духа

восьмиконечная звезда - символ воссоединения мужского и женского начал, усиливает интуицию

кресты - защита от темных сил, гармония и духовное просветление

калина - бессмертие рода и долголетие семьи

ромашка - символ любви и юности

маки - мощная защита от зла, приближение к исполнению желаний

Считается, что в вышитой рубашке имеет значение абсолютно все - ткань, нити и их цвет. Есть узоры женские и мужские, есть детские.

Значение орнаментов и узоров вышиванки (фото: 24 канал)