Пасхальная вышиванка Зеленского поразила всех. Сколько она стоит и что означает орнамент

Многих людей поразила вышиванка, в которую был одет президент Украины Владимир Зеленский во время записи видеообращения к украинцам по случаю Воскресения Господня - праздника Пасхи. Однако что означает орнамент такой рубашки, где ее можно купить и какая цена - знают не все.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой бренд создал эту вышиванку, что означает ее узор, а также сколько стоит такая рубашка.

Кто создал пасхальную вышиванку Зеленского

Вышиванку, в которую был одет президент Зеленский на Пасху, создал украинский бренд одежды Varenyky Fashion. Его дизайнеры предлагают ценителям одежду в этностиле, который сочетает в себе современные мировые тренды с вековыми традициями народной вышивки.

"Одежда давно перестала быть лишь функциональным атрибутом. Наряд человека рассказывает о его планах и его происхождении. Он рассказывает о настроении и поводе так одеться именно сегодня", - считает команда этого бренда.

Пасхальное обращение Зеленского к украинцам (фото: president.gov.ua)

Уточняется, что в своей продукции Varenyky Fashion возвращают вышивке ее сакральное содержание - защиту тела и души.

"Это главное, что отличает коллекции Varenyky Fashion среди прочих, и является авторским наследием бренда", - подчеркивается на официальном сайте.

Отмечается также, что орнаменты вышивки - орнаменты воспоминаний, энергии и силы - создаются в консультации с этнологами, на основе знаний о древних оберегах. Тех, которые защищают владельцев вышитых рубашек.

Что означает орнамент на выбранной Зеленским вышиванке

Для создания одежды Varenyky Fashion используются только качественные натуральные ткани и нити.

При этом каждое изделие "собирается" вручную, а цвета ткани могут быть настолько разнообразными, что наряду с классическим черным, белым или красным, можно найти даже цвет "индиго" или "пудры".

"Выбирать сердцем среди такой палитры приятно", - считают дизайнеры.

Вышиванка, выбранная президентом Украины на Пасху, называется просто - "Владимир".

Рубашка "Владимир" (фото: varenykyfashion.ua)

Состав ткани этой рубашки - 100% лен. Орнамент - символизирует достаток и долгую счастливую жизнь.

На сайте бренда уточняется, что он был выполнен "цепочной техникой вышивки", которая доказывает, что "создать что-то прекрасное можно и без узлов - совсем начисто".

"Оберег защищает от злого взгляда недоброжелателей. Рубашка изображает наше время, украшенная военным камуфляжем", - добавили производители.

Декорация военным камуфляжем (фото: varenykyfashion.ua)

Сколько стоит такая вышиванка и где ее можно купить

Приобрести рубашку "Владимир" можно в интернет-магазине бренда Varenyky Fashion (ее артикул - UA-1978).

Доступные для заказа размеры: 48 (S/M), 50(M), 52(L) и 54(XL).

Стоимость вышиванки - 12 500 гривен.

Купить вышиванку "Владимир" можно онлайн (фото: varenykyfashion.ua)