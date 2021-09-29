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Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду

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Середа 29 вересня 2021 21:20
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду Фото: Віри, Надії, Любові та Софії 30 Вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

30 вересня 2021 року в православному календарі позначено особливим днем, який присвячений великомученицам Вірі, Надії, Любові, їх матері Софії, загиблим за віру. У народі цей день називають Всесвітні бабині іменини, його традиційно вважають жіночим

Що категорично не можна робити в цей день, прикмети, традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що заборонено робити в цей особливий день

Свято присвячене жінкам, тому їм 30 вересня забороняється працювати. Якщо порушити заборону, "трудівниць" може осягнути нещастя. Особливо це стосується "брудної" роботи - прання, прибирання, а також рукоділля.

Ще одна заборона на свято Віри, Надії, Любові і їх матері Софії стосувався сватання і весіль в цей день. Люди вірили, що на свято побудова нового сімейного союзу не принесе щастя.

Не слід 30 вересня з'ясування відносин між жінками, а також молодятами.

А після святкового обіду не можна викидати залишки їжі.

Що потрібно зробити на Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Цікавий обряд для жінок на цей день свідчить, що сьогодні вони повинні виплакатися. Якщо це зробити, то цілий рік причин лити сльози не буде. Сльозами можна відвести негоду не тільки від себе, але і від своєї сім'ї.

Ридання, голосіння в цей день, за повір'ям, можуть зміцнити любов і вірність чоловіків, а женихів - зблизити з дівчатами.

Святкування закінчувалося вечірніми гуляннями, де молоді хлопці та дівчата влаштовували оглядини.

Прикмети свята

  • 30 вересня гримить грім - зима буде пізня, а осінь - тепла.
  • Суха погода також віщала пізню зиму, а дощова - ранню весну.
  • Похмурий ранок в цей день - будуть сонячні дні.
  • День пройшов без дощу - зима буде теплою.
  • Якщо кішка вмивається - цей день буде сухим і ясним.

Раніше ми писали, які свята ми відзначимо в жовтні 2021, скільки вихідних і робочих днів очікується.

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Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети