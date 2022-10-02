День учителя 2022: красивые открытки и лучшие поздравления с праздником ***

День учителя, или День работников образования, в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году праздник выпадает на 2 октября.

Как трогательно и оригинально поздравить своего учителя - читайте ниже .

Обычно одним из видов поздравления учителей в Украине является "день самоуправления". Это когда школьники самостоятельно проводят уроки, а учителя отдыхают и наблюдают.

К тому же, в школах проводят концерты. Педагоги получают цветы и символические подарки от детей.

Поздравления с Днем учителя в прозе, стихах и открытка

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Профессия учителя - одна из самых благородных и важнейших, существующих на земле. Вам приходится ежедневно выполнять трудную работу, помогая детям не только впитывать новую информацию, но и формироваться как личностям. Своей мудростью и умением найти подход к каждому вы трансформируете наше общество, а значит - и наше будущее. Спасибо, за ваш колоссальный труд. Вы - настоящий пример для подражания!

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Наши милые, дорогие учителя,

Вам поклон низкий до земли,

За упорство в своей работе,

За знание, терпение и заботу.

И пусть в самое трудное время

Вера в лучшее не покинет вас,

Звездочка надежды не угасает,

И Господь оберегает жизнь.

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Поздравляем наших лучших и хороших учителей с профессиональным праздником! Пусть вам никогда не врывается терпение, а ученики не заставляют лишний раз раздражаться! Пусть в году будет немало солнечных дней, которые будут вдохновлять и радовать! Желаем вам здоровья, вдохновения, энтузиазма к работе и неисчерпаемой любви, которую вы каждый день дарите детям!

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Поздравляем учителей

С отличным профессиональным праздником.

Удачи на этой ниве,

Ваш труд важен и богат!



Ибо вклад, который несете в жизнь

На самом деле, самое главное.

Желаем всяческих благ

И успехов в жизни более верных!



Чтобы все складывалось только так,

Как вам хочется в мечтах.

И пусть осуществляется всегда,

Все то, на что живет надежда!

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Поздравляем с Днем учителя! От всего сердца благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.

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Мы вас с Днем учителя поздравляем,

Легкого труда вам желаем.

Чтобы хорошее настроение было у вас

Даже в очень тяжелое время.

Чтобы все в жизни было гладко,

И шло, чтобы все всегда ровненько.

Чтобы все вас ученики уважали,

Приятные воспоминания оставляли.

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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пусть вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

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Пусть радость приносит каждый звонок,

Что зовет в уютный класс на урок.

Пусть в сердце гордость за учеников звучит,

Предмет Ваш с любопытством каждый пусть учит!

Вдохновение безграничного Вам в этом деле,

Пусть будни рабочие будут яркими.

Деятельность пусть Ваша длится столетие!

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Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.

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Учитель! Советчик и друг!

Вы выбрали дорогу непростую.

Мы Вам сегодня благодарим очень

За Ваш труд учительский!

Тем, кто познать добро помог,

Тем, кто открыл для нас тайны дорог,

Тем, кто нам крылья дарит каждый день,

Тем, кто открыл нам жажду познания

Тем, чей труд тяжел, непрост,

Тем, чье слово добром прорастает,

Тем, кто открыл нам науки рассвета

Наши праздничные и искренние поздравления!

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