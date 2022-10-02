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День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 06:33
День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом Привітання з Днем вчителя 2022 (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

День вчителя, або ж День працівників освіти, в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році свято припадає на 2 жовтня.

Як зворушливо та оригінально привітати свого вчителя - читайте нижче.

Зазвичай одним із видів привітання вчителів в Україні є "день самоврядування". Це коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають.

До того ж у школах проводять концерти. Педагоги отримують квіти та символічні подарунки від дітей.

Привітання з Днем учителя в прозі, віршах та листівка

***

Професія вчителя - одна з найблагородніших і найважливіших, які існують на землі. Вам доводиться щодня виконувати важку роботу, допомагаючи дітям не тільки вбирати нову інформацію, а й формуватися як особистостям. Своєю мудрістю та вмінням знайти підхід до кожного ви трансформуєте наше суспільство, а значить - і наше майбутнє. Спасибі, за вашу колосальну працю. Ви - справжній приклад для наслідування!

***

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

***

День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом***

Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом! Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватись! Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість! Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям!

***

Вітаємо учителів
З прекрасним професійним святом.
Нехай щастить на ниві цій,
Ваш труд важливий та багатий!

Бо вклад, що несете в життя
Насправді найголовніше.
Зичимо всіляких благ
І успіхів в житті вірніших!

Щоб все складалося лиш так,
Як вам бажається у мріях.
І хай здійснюється завжди,
Все те, на що живе надія!

***

День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом***

Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта - в наших серцях.

***

Ми вас з Днем вчителя вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло, щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом***

Найтепліші та найщиріші вітання з Днем учителя! Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий учителю, наставнику, мудрий пораднику. Дякую за знання, досвід і душевне тепло.

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом***

Кожен проведений вами урок - це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську!

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром проростає,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

День вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святомДень вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святомДень вчителя 2022: красиві листівки та найкращі привітання зі святом

Раніше ми повідомляли, що українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку.

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