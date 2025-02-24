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День украинской женщины: что это за праздник и когда его отмечать в 2025 году

Понедельник 24 февраля 2025 08:00
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День украинской женщины: что это за праздник и когда его отмечать в 2025 году Когда отмечать День украинской женщины в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День украинской женщины - это праздник, который чествует вклад женщин в развитие общества, культуры, науки и борьбу за независимость. И этот праздник хотят сделать официальным. Также было предложение заменить этим праздником 8 марта.

Что это за праздник, когда отмечать и какое он имеет значение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

День украинской женщины

День украинской женщины предлагают отмечать 25 февраля, в честь дня рождения известной писательницы и общественного деятеля Леси Украинки. Именно она для многих украинских женщин символизирует силу, мудрость и несокрушимость.

В 2023 году был зарегистрирован законопроект, чтобы установить эту дату на государственном уровне и официально отмечать День украинской женщины в конце февраля. Однако законопроект до сих пор находится на рассмотрении, а украинцы празднуют этот праздник неофициально.

Считается, что введение Дня украинской женщины имеет большое значение для общества, поскольку украинки издавна играют важную роль в создании государства, культурном развитии и в борьбе за свободу и независимость страны.

Также было предложение заменить в Украине Международный женский день, который празднуют 8 марта, праздником Дня украинской женщины. Этот праздник был основан с определенной целью, но во времена Советского Союза он начал ассоциироваться с весной, красотой и женственностью и свой смысл потерял.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта - так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он введен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году. Однако считаем целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля - Леси Украинки, а именно 25 февраля", - пояснили народные депутаты.

Как отмечают День украинской женщины

В учебных заведениях могут проводиться специальные уроки, лекции, мероприятия, темой которых станут выдающиеся украинки. Сейчас школьники изучают жизнь не только Леси Украинки, но и других выдающихся женщин, как прошлого, так и современности.

Также в этот день можно проводить художественные выставки, кинопоказы, театральные постановки, мероприятия и концерты, посвященные чествованию украинских женщин. Можно устроить благотворительные мероприятия.

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