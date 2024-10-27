День украинской письменности и языка: 20 самых ярких цитат от известных писателей

В Украине 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. И в этот день стоит вспомнить высказывания известных украинских писателей, которые спустя столетия продолжают вдохновлять и объединять украинский народ.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 20 лучших и мощных цитат от украинских писателей о нашей Родине и языке.
"Українська пісня - це бездонна душа українського народу, це його слава", - Александр Довженко.
"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - Лина Костенко.
"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову", - Лина Костенко.
"Мова - це не тільки засіб спілкування, це зброя, з якою треба вміти поводитися", - Дмитрий Павличко.
"Мова народу - це його дух, його найкраща пісня, його заповіт", - Олесь Гончар.
"Мова - це скарб нації, це її мудрість, її серце", - Пантелеймон Кулиш.
"Любила гори, трави, квіти, А ви любіть Україну, діти", - Леся Украинка.
"Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона", - Александр Олесь.
"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!" - Тарас Шевченко.
"Немає мови, - немає нації, бо мова - це душа народу", - Иван Франко.
"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати", - Григорий Сковорода.
"Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!" - Василий Симоненко.
"Я - Українець! Ось і вся моя автобіографія!" - Василий Симоненко.
"Мова - це найбільше багатство, яке має людину. Втративши її, вона втрачає самого себе", - Павел Загребельний.
"Вітчизна - це не хтось і десь, Я - теж Вітчизна", - Иван Свитличний
"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води - моя Україна", - Владимир Сосюра.
"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну", - Владимир Сосюра.
"Нема на світі України, Немає другого Дніпра", - Тарас Шевченко.
"Бути українцем - це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування", - Владимир Винниченко.
"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі", - Василий Еллан-Блакитний.
"Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас", - Лина Костенко.
Кстати, раньше мы напоминали 10 цитат Кузьмы Скрябина о войне, доме и счастье.
А еще рассказывали о том, что говорил об Украине, ВСУ и нашей победе Залужный.
При написании материала были использованы следующие источники: Википедия, dovidka.biz, незламні.city, ukrlib.