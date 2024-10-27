День української писемності та мови: 20 найяскравіших цитат від відомих письменників

"Українська пісня - це бездонна душа українського народу, це його слава", - Олександр Довженко.

"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", - Ліна Костенко.

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову", - Ліна Костенко.

"Мова - це не тільки засіб спілкування, це зброя, з якою треба вміти поводитися", - Дмитро Павличко.

"Мова народу - це його дух, його найкраща пісня, його заповіт", - Олесь Гончар.

"Мова - це скарб нації, це її мудрість, її серце", - Пантелеймон Куліш.

"Любила гори, трави, квіти, А ви любіть Україну, діти", - Леся Українка.

"Для всіх ти мертва і смішна, Для всіх ти бідна і нещасна, Моя Україно прекрасна, Пісень і волі сторона", - Олександр Олесь.

"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!" - Тарас Шевченко.

"Немає мови, - немає нації, бо мова - це душа народу", - Іван Франко.

"Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати", - Григорій Сковорода.

"Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!" - Василь Симоненко.

"Я - Українець! Ось і вся моя автобіографія!" - Василь Симоненко.

"Мова - це найбільше багатство, яке має людину. Втративши її, вона втрачає самого себе", - Павло Загребельний.

"Вітчизна - це не хтось і десь, Я - теж Вітчизна", - Іван Світличний

"Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води - моя Україна", - Володимир Сосюра.

"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну", - Володимир Сосюра.

"Нема на світі України, Немає другого Дніпра", - Тарас Шевченко.

"Бути українцем - це значить бути постійно в стані доказування свого права на існування", - Володимир Винниченко.

"Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі", - Василь Еллан-Блакитний.

"Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас", - Ліна Костенко.