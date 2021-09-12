День вчителя в Україні 2021: коли і як потрібно привітати педагогів

День вчителя в Україні щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Дата постійно змінюється, але випадає на перші числа місяця – у 2021 році вітати педагогів будемо 3 жовтня. Оскільки день вчителя випадає завжди на неділю, то всі вітальні заходи відбуваються напередодні в п'ятницю або в понеділок.

Що потрібно знати про День вчителя, як його відзначають в Україні – читайте в нашому матеріалі нижче.

День Вчителя на офіційному рівні в Україні почали відзначати ще в 1980 році. Варто відзначити, що в першу неділю жовтня педагогів вітають тільки в колишніх країнах Радянського Союзу.

Багато країн світу вітають вчителів 5 жовтня - у Всесвітній день вчителя, який був встановлений ЮНЕСКО.

Традиції на День вчителя

Всіх викладачів в цей день традиційно вітають квітами, солодощами, листівками, теплими словами.

Учні організовують концерти та різні заходи, а уроки в цей день зазвичай скорочені.

Однією з традицій, які прижилися за останні роки, став "День самоврядування". Старшокласники беруть на себе управління школою, проводять уроки в молодших класах і дають вчителям трохи відпочити.

У День вчителя школу зазвичай відвідують ті, хто її вже давно закінчив. Це стало доброю традицією, щоб висловити свою повагу і подяку педагогам навіть через багато років.

Цікаві факти

Слово "педагог" з'явилося в Стародавній Греції. Так назвали людей, які в буквальному сенсі були "ведучим дитини". Зазвичай це були домашні працівники, які не могли виконувати важку фізичну роботу.

На них була покладена функція відводити дітей до школи, забирати їх звідти, гуляти з ними, доглядати за ними та займатися різними науками.