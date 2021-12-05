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Не ігноруйте птахів і метеликів, які б'ються у ваше вікно: що це може означати

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Неділя 05 грудня 2021 17:04
Не ігноруйте птахів і метеликів, які б'ються у ваше вікно: що це може означати Фото: Які прикмети про птахів і павуків дійсно працюють (freepik.com)
Автор: Styler

Прикмети про різні життєві ситуації зазвичай перевірені роками, а часом і десятиліттями. За старих часів люди вірили, що деякі події відбуваються не просто так. Вони стають провісниками певних ситуацій.

Чому не можна ігнорувати птахів і метеликів, які б'ються у ваше вікно – читайте в матеріалі нижче.

Тварини, птахи та навіть комахи – майже завжди провісники певних подій. Ігнорувати ці знаки не можна, але потрібно знати їх значення.

Птахи

Птахи з давніх часів вважаються посланцями з паралельних світів. Вважається, що стукіт птиці у вікно – це провісник нещастя. Але має значення вид птиці та поведінка, оскільки не завжди птахи попереджають про біди.

Ластівка на вашому підвіконні обіцяє удачу, а ось горобець попереджає про швидкі фінансові втрати.

Якщо птах поводиться неспокійно - то варто насторожитися. Якщо птах заглядає у вікно з цікавістю, то не варто лякатися та очікувати неприємностей.

Метелики

Метелики вважаються знаком чистої душі, прекрасним і світлим передвісником. Поява метелика у вашому будинку або на вашому вікні – дуже хороший знак. Найчастіше метелик попереджає про те, що вас чекає приємна звістка.

Павук

Зустріч з павуком зазвичай лякає, тим більше, що з ними пов'язано чимало прикмет. Якщо ви павук повзе вгору по павутині або стіні – вас чекає підвищення по службі або просування в кар'єрі.

Якщо павук сплів павутину у вашого вікна, то має значення, з якої сторони. Саме звідти до вас прийде удача і любов.

Якщо павутина знаходиться по центру вікна або двері, то наберіться терпіння. Ваші бажання почнуть виконуватися тільки через рік.

Якщо павук знаходиться за вашим вікном, то він попереджає про швидке розставання з близькою людиною. Якщо цей павук світлий, то розлука буде недовгою.

Коти

Ці тварини ніколи не з'являються в будинку просто так. Найрозумніше - поводитися з гостем дуже ввічливо.

Якщо кішка заглядає через вікно, то чекайте гостей. Якщо кіт прийшов на ваше підвіконня - не проганяйте, спостерігайте за поведінкою тварини.

Якщо в будинок молодої жінки прийшла вагітна кішка, то варто очікувати поповнення в родині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна дарувати на весілля.

А також розповідали про те, що означає за прикметами розсипаний цукор в будинку.

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