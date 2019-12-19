День Святого Миколая: прикмети і молитви, що не можна робити у велике свято

День святого Миколая Чудотворця християни відзначають 19 грудня і вважають не тільки великим релігійним, але й одним з найулюбленіших народних свят. За традицією прийнято дарувати подарунки рідним і друзям, давати милостиню, молитися святому про здоров'я і просити про виконання заповітних бажань.

Так, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками і в своєму взутті, тому щиро вірять у чудо, звершуване святим Миколаєм та вчаться бути милосердними. Чудотворець вважається покровителем також для воїнів, моряків, водіїв, подорожуючих, студентів та торговців.

У День Святого Миколая ще з часів Київської Русі-України наші пращури вшановували пам'ять чудотворця і дотримувалися певних правил, щоб примножити достаток у домі, захиститися від хвороб і вберегти душу від зла.

Саме свято прийшло до нас ще в XI столітті за часів князя Всеволода Ярославовича. У сучасному світі в англомовних країнах святий ототожнюється з Сантою Клаусом, який обдаровує дітей на Різдво.

Святий Микола Чудотворець - це історична особистість, єпископ міста Мира в Малій Азії. Священик жив у III столітті й своїм милосердям заслужив винагороду у Бога - дар творити чудеса. Церква прославляє святого Миколая як помічника усім, хто опинився в біді та у скруті. У стародавніх рукописах згадуються випадки, коли при смерті люди після дотику до мощів зцілялися буквально того ж дня.

Святий Микола Чудотворець (Фото з відкритих джерел)

Микола Чудотворець допомагав потопаючим, визволяв полонених, рятував від страти невинних, зціляв хворих, допомагав позбутися бідності та віддавав їжу голодним. Як свідчать легенди, Микола допоміг вийти заміж одній бідній дівчині, у якої не було приданого - святий підкинув через вікно в її кімнату шматок золота.

Традиції та заборони у День Святого Миколая:

За давньою українською традицією, у День Святого Миколая найповажніші люди в селі збиралися разом і варили пшеничне пиво на свято. Влаштовувалася велика вечеря (але з пісними стравами на столі), після якої починалися гуляння. Дітям в цей день дарували особливе печиво - миколайчики.

Важливим правилом вважали обов'язково роздати борги до кінця Дня Миколая, а в іншому випадку можна закликати в дім нужду та злидні в наступному році.

Вірили, що якщо в це свято не подбати про бідних або сиріт, то 7 років будеш терпіти збитки.

Також прийнято миритися і пробачати. Є навіть така приказка: "На Миколу клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзями".

Молитви до Святого Миколая:

У Святого Миколая просили про здійснення заповітної мрії, бо вірили, що щирі бажання втіляться в життя після такої молитви:

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Споглянь на мене ласкаво і вислухай прохання моє. Споглянь на смуток серця мого і почисли його зітхання. Ти, що маєш сміливість доступити до Господа, випроси у Всевишнього прощення гріхів моїх: свідомих і несвідомих, словом, ділом чи думкою. Допоможи доступити мені до всемилостивого Серця Христа Чоловіколюбця, щоби задля твоїх заслуг Господь простив ці провини і дарував мені ласку [текст прохання]. Амінь.

Ще одна молитва Святому Миколаю про здоров'я та зцілення від різних хвороб промовлялася так:

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічности. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

У святого Миколая Чудотворця просили про заступництво та пробачення гріхів, а також про мир. Для цього молилися так:

О святителю Христовий Миколаю! Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам. Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість нині, і відпущення гріхів, а душам нашим - повсякчас, і на віки віків. Амінь.

У День Святого Миколая дарують подарунки і моляться про виконання заповітної мрії (Фото: pixabay.com)

Головні прикмети у День святого Миколая Чудотворця: