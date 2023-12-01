День Святого Николая: какие традиции соблюдали наши предки в этот волшебный день

6 декабря в Украине отмечают день Святого Николая по новому церковному календарю. Издавна этот праздник дарил дух зимних праздников, поэтому его так любили и ждали, особенно дети.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно делать на день Святого Николая и каких традиций придерживаться.

Самая главная традиция

Известно, что Святой Николай приходит к детям и кладет под подушки подарки. Святой Николай - это на самом деле Николай Мирликийский (Чудотворец). Считается, что он был богатым человеком, поэтому мог позволить себе порадовать детей.

Существует легенда, по которой бедный мужчина не мог обеспечить своих трех дочерей приданым, без которого они не вышли бы замуж. Тогда Николай воспользовался наследством отца и в течение трех ночей пробирался к убогой хижине и каждый раз забрасывал сквозь окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота.

Традиция дарить подарки, вероятно, происходит из Германии. Там накануне праздника родители представили детям новую зимнюю одежду. С течением времени это начали делать ночью, чтобы дети верили в чудеса.

Из Германии обычай распространился на соседние страны и Украину, в частности. Это подтверждают тем, что в Украине обычай класть детям подарки под подушку, прежде всего, сохранился на Правобережной Украине, которая в свое время находилась под Речью Посполитой.

Какие еще обычаи существуют

Раньше в селах собирались самые старшие хозяева, чтобы сварить пшеничное пиво, а детям дарили особое печенье - николайчики.

В Харьковской области бытовал обычай праздновать трехдневные праздники Николая, на которые варили кутью и компот, чтобы в следующем году обеспечить урожай на рожь и плоды.

На Подолье день Святого Николая ждали "полазника". Это мужчина, который первым заходит в дом. Такой обычай предвещал богатство и счастье в течение года. Также через двор должен был пройти хозяин, дать скоту есть.

В Киевской области была другая традиция: хозяин приходил из церкви, брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли, пятнашки из разного зелья и кропил господу, скот и зерно.

Ко Дню Святого Николая нужно отдать все долги. Существует даже отдельная поговорка, которая звучит так: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда".

А если вы с кем-то поссорились, принято мириться и прощать. Вот вам другая поговорка: "На Николая зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

Гадание на Святого Николая

Традиционно девушки гадали на своего будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.

Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет твоя будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видна луна.

Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелся не один месяц, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.

Предки верили, что если девушку засватать на Николая, тогда она будет хорошей хозяйкой и верной женой.