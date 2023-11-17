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Что нельзя дарить детям на Николая, чтобы избежать неприятностей

Пятница 17 ноября 2023 08:03
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Что нельзя дарить детям на Николая, чтобы избежать неприятностей Не все подарки могут порадовать (фото: Pixabay)
Автор: Ирина Костенко

В канун Дня святого Николая Чудотворца все дети (и даже кое-кто из взрослых) с нетерпением ждут подарков под подушкой. Однако некоторые подарки презентовать не стоит, потому что из-за них могут возникнуть неприятности.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что не стоит дарить детям и взрослым в День святого Николая.

Как выбрать подарок

При выборе подарков на Николая важно учитывать интерсы ребенка (взрослого) и подбирать то, что понравится больше всего и неоднократно пригодится.

Для того чтобы праздник запомнился надолго, а презент порадовал, советуем:

  • обратить внимание на возраст ребенка (взрослого)
  • вспомнить об особых интересах того, кому назначается подарок
  • узнать о его (ее) любимых героях, играх, книгах
  • не забыть об "учебных" возможностях потенциального подарка
  • учесть индивидуальные особенности ребенка (взрослого)
  • не дарить того, что у человека уже есть
  • учесть желание родителей (если дарите что-то не своему малышу)

Что дарить не стоит

Чтобы сохранить семейные традиции и не навредить ребенку ни морально, ни физически, дарить на Николая (которого считают защитником отверженных), не стоит:

  • военные игрушки
  • игрушечное оружие
  • игрушки со слишком мелкими и опасными (острыми) деталями
  • слишком дорогие подарки
  • гаджеты
  • деньги
  • драгоценности
  • неприятные и обидные подарки
  • неадекватные по возрасту вещи
  • подарки, которые могут вызвать аллергические реакции
  • игрушки или другие вещи низкого качества
  • вещи или игрушки "на вырост"
  • ненужные подарки

Из чего тогда выбирать

День святого Николая считается семейным праздником, потому порадовать ребенка стоит интересными и полезными подарками.

Выбирать можно из:

  • настольных игр, в которые можно играть с друзьями или всей семьей
  • развивающих головоломок
  • наборов для творчества и рукоделия (рисование, аквагрим, плетение бисером, вязание, вышивание, химические эксперименты, изготовление конфет и т.п.)
  • актуальных по возрасту и интересных книг
  • качественных игрушек, которые порадуют ребенка
  • спортивных принадлежностей, которые пригодятся
  • пазлов, которые заинтересуют ребенка
  • конструкторов, которые ребенок сможет собирать самостоятельно
  • мягких игрушек (если ребенок давно о чем-то мечтал)
  • дорогих сердцу безделушек, о которых просил ребенок
  • любимых сладостей

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя дарить на праздники.

Читайте также, какие вещи ни в коем случае нельзя дарить на день рождения.

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