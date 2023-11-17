Что нельзя дарить детям на Николая, чтобы избежать неприятностей

В канун Дня святого Николая Чудотворца все дети (и даже кое-кто из взрослых) с нетерпением ждут подарков под подушкой. Однако некоторые подарки презентовать не стоит, потому что из-за них могут возникнуть неприятности.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что не стоит дарить детям и взрослым в День святого Николая.

Как выбрать подарок

При выборе подарков на Николая важно учитывать интерсы ребенка (взрослого) и подбирать то, что понравится больше всего и неоднократно пригодится.

Для того чтобы праздник запомнился надолго, а презент порадовал, советуем:

обратить внимание на возраст ребенка (взрослого)

вспомнить об особых интересах того, кому назначается подарок

узнать о его (ее) любимых героях, играх, книгах

не забыть об "учебных" возможностях потенциального подарка

учесть индивидуальные особенности ребенка (взрослого)

не дарить того, что у человека уже есть

учесть желание родителей (если дарите что-то не своему малышу)

Что дарить не стоит

Чтобы сохранить семейные традиции и не навредить ребенку ни морально, ни физически, дарить на Николая (которого считают защитником отверженных), не стоит:

военные игрушки

игрушечное оружие

игрушки со слишком мелкими и опасными (острыми) деталями

слишком дорогие подарки

гаджеты

деньги

драгоценности

неприятные и обидные подарки

неадекватные по возрасту вещи

подарки, которые могут вызвать аллергические реакции

игрушки или другие вещи низкого качества

вещи или игрушки "на вырост"

ненужные подарки

Из чего тогда выбирать

День святого Николая считается семейным праздником, потому порадовать ребенка стоит интересными и полезными подарками.

Выбирать можно из: