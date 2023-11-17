Что нельзя дарить детям на Николая, чтобы избежать неприятностей
В канун Дня святого Николая Чудотворца все дети (и даже кое-кто из взрослых) с нетерпением ждут подарков под подушкой. Однако некоторые подарки презентовать не стоит, потому что из-за них могут возникнуть неприятности.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что не стоит дарить детям и взрослым в День святого Николая.
Как выбрать подарок
При выборе подарков на Николая важно учитывать интерсы ребенка (взрослого) и подбирать то, что понравится больше всего и неоднократно пригодится.
Для того чтобы праздник запомнился надолго, а презент порадовал, советуем:
- обратить внимание на возраст ребенка (взрослого)
- вспомнить об особых интересах того, кому назначается подарок
- узнать о его (ее) любимых героях, играх, книгах
- не забыть об "учебных" возможностях потенциального подарка
- учесть индивидуальные особенности ребенка (взрослого)
- не дарить того, что у человека уже есть
- учесть желание родителей (если дарите что-то не своему малышу)
Что дарить не стоит
Чтобы сохранить семейные традиции и не навредить ребенку ни морально, ни физически, дарить на Николая (которого считают защитником отверженных), не стоит:
- военные игрушки
- игрушечное оружие
- игрушки со слишком мелкими и опасными (острыми) деталями
- слишком дорогие подарки
- гаджеты
- деньги
- драгоценности
- неприятные и обидные подарки
- неадекватные по возрасту вещи
- подарки, которые могут вызвать аллергические реакции
- игрушки или другие вещи низкого качества
- вещи или игрушки "на вырост"
- ненужные подарки
Из чего тогда выбирать
День святого Николая считается семейным праздником, потому порадовать ребенка стоит интересными и полезными подарками.
Выбирать можно из:
- настольных игр, в которые можно играть с друзьями или всей семьей
- развивающих головоломок
- наборов для творчества и рукоделия (рисование, аквагрим, плетение бисером, вязание, вышивание, химические эксперименты, изготовление конфет и т.п.)
- актуальных по возрасту и интересных книг
- качественных игрушек, которые порадуют ребенка
- спортивных принадлежностей, которые пригодятся
- пазлов, которые заинтересуют ребенка
- конструкторов, которые ребенок сможет собирать самостоятельно
- мягких игрушек (если ребенок давно о чем-то мечтал)
- дорогих сердцу безделушек, о которых просил ребенок
- любимых сладостей
Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя дарить на праздники.
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