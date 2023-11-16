ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

10 крутых и недорогих подарков на Николая для мальчика и девочки

Четверг 16 ноября 2023 08:20
UA EN RU
10 крутых и недорогих подарков на Николая для мальчика и девочки Самое важное для ребенка - "магия" праздника (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

В этом году День святого Николая Чудотворца выпадает на среду, 6 декабря. С него стартует цикл зимних праздников. А все мальчики и девочки мечтают найти под подушкой долгожданные подарки.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что лучше всего подарить детям на праздник Николая, не потратив при этом весь семейный бюджет.

Истоки праздника

6 декабря украинцы чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего еще во времена Римской империи. Церковь чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры.

Известно, что украинцы уважали Николая-святителя издавна. Своим покровителем его считали даже козаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, они брали с собой изображение святого как талисман.

Во время Первой мировой войны на кораблях Черноморского флота (где преимущественно служили украинцы) над дверью кают висели иконки Чудотворца.

Сегодня в канун Дня святого Николая дети пишут ему письма с пожеланиями, а утром под подушками находят подарки.

В западной культуре Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса.

Подарки для мальчиков

Послушные мальчики с утра в День святого Николая могут найти под подушкой недорогие, но интересные и полезные подарки:

  • конструктор
  • мяч (или другие спортивные принадлежности)
  • пазл
  • машинки (или даже целый гоночный трек)
  • калейдоскоп
  • книгу
  • лазерную указку
  • набор для домашнего баскетбола, бокса
  • каремат для спорта и походов
  • любимые сладости

Подарки для девочек

Девочкам, как и мальчикам, святой Николай может приносить самые разные подарки. Это может быть:

  • набор для рисования (альбом, краски, фломастеры, гелевые ручки с блестками, маркеры для рисования водой и т.п.)
  • набор для творчества, аквагрима, плетения бисером, вышивания, химических экспериментов и т.п.
  • набор для приготовления конфет
  • раскраска по номерам
  • книга
  • конструктор
  • настольная игра или головоломка
  • пазл
  • мягкая игрушка
  • сладости

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько денег дарить на свадьбу, чтобы быть идеальным гостем.

Читайте также, что и когда дарить учителям, чтобы никого не обидеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти свята подарунки Новый год