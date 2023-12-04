День святого Николая 6 декабря: что нельзя делать в этот великий праздник
6 декабря православные верующие отмечают день святого Николая по новому церковному календарю. Этот праздник всегда был важным для наших предков, поэтому они строго соблюдали все традиции и запреты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать на день святого Николая.
При подготовке материала использовались источники: сайт ВЦУ, лунный календарь.
Что нельзя делать на День Святого Николая
- Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием, стиркой, уборкой.
- Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят, ведь это большой грех.
- Ругаться, злословить, злиться, выплескивать негативные эмоции, желать кому-нибудь зла.
- Допускать грязь и беспорядок в доме - убрать следует накануне.
- Нарушать Рождественский пост, то есть запрещено есть мясо, яйца, масло, пить молоко. Однако на Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.
- Стричь волосы.
- Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год.
Гадание на Святого Николая
Традиционно девушки гадали на своего будущего мужа. Делали это поздно вечером и с помощью колец, игл, зеркалец, нитей, расчесок и т. д.
Существовал отдельный обряд, который помогал определить, насколько большой будет твоя будущая семья. Для этого нужно было встать напротив зеркала, а зеркало направить в сторону окна, из которого видна луна.
Поскольку отражение размывалось, в зеркале виднелся не один месяц, а несколько. Сколько девушка насчитала, столько членов семьи у нее будет в будущем.
Предки верили, что если девушку засватать на Николая, тогда она будет хорошей хозяйкой и верной женой.
Переход на новую дату
С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
- Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
- Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
- Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
- Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
- Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
- День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
- Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
- Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
- День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
- Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
- Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
- Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
- Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
- Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
- Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
- День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
- Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
- Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
- Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
- Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)
Раньше мы рассказывали, какие традиции в день святого Николая соблюдали наши предки.
Читайте также, какие могут быть варианты подарков для мальчиков и девушек на святого Николая.