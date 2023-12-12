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День сухопутных войск Украины: кого сегодня нужно поздравить

День Сухопутных войск Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

День Сухопутных войск Украины или День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день поздравляют многих военных из разных подразделений.

Что это за праздник и кого из военных обязательно нужно поздравить 12 декабря, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: Wikipedia, Календарь праздников, Day Today.

18 октября 1997 года Указом президента Украины был установлен праздник - День Сухопутных войск Украины, который чествует весомый вклад этих военных в обеспечение обороноспособности страны.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины - самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевого могущества, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. В Украине в Сухопутных войсках служат около 250 000 военнослужащих.

Современные Сухопутные войска берут свое начало от Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии 1917-1922 годов.

Сухопутные войска состоят из механизированных, танковых, ракетных войск, артиллерии, армейской авиации, частей противовоздушной обороны и специальных войск.

Как многочисленный вид Вооруженных Сил Украины, они играют решающую роль в поддержке территориальной целостности и защите государственных границ.

В этот день выражают сердечные поздравления солдатам, признавая их непреклонную преданность и жертвенность. Этот день также является моментом для того, чтобы вспомнить и почтить солдат, уложивших свою жизнь за свободу и будущее Украины.

Этот день является признанием преданности, храбрости и профессионализма Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Сухопутные войска Украины претерпели значительную модернизацию, сосредоточенную на подготовке, оснащении и принятии стандартов НАТО. Сухопутные войска активно участвуют в международных военных учениях и миротворческих миссиях, повышая свои способности и взаимосовместимость с силами союзников.

Кого нужно поздравить:

Танковые бригады

Механизированные и горные бригады

Мотопехотные и легкопехотную бригады

Ракетная, артиллерийские бригады, бригада РСЗО, полк РСЗО, бригада арт. разведки

Полк и дополнительные подразделения РЭБ

Полки связи

Бригады армейской авиации

Полки противовоздушной обороны

Артиллерийские бригады

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