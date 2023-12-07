Сегодня начинается Ханука: когда нужно зажечь свечи

Вечером 7 декабря начинается праздник Хануки, который традиционно отмечают в течение 8 дней. Хануку также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней". Это большой иудейский праздник, который с 2019 года предлагают внести в список государственных праздников Украины.

Что такое Ханука

Праздник Ханука имеет историческую основу. Во 2 веке до нашей эры иудеи могли свободно исповедовать религию, а тогдашний правитель Александр Македонский не запрещал и давал полную свободу вероисповедания.

А за 175 лет до нашей эры религия стала красным флажком для нового правителя - Антиохи Эпифиана. Он запретил религию, а иудеи больше не имели возможности свободно изучать Тору и вероисповедаться.

В то же время Антиох навязывал иудеям греческий культ и считал себя подлинным божеством. Но народ не сдавался и продолжал бороться за свою свободу. В результате за три года борьбы возникло восстание, численность которого была значительно меньше, чем армия Антиоха. Но, несмотря на это, армия повстанцев выигрывала одно сражение за другим, и в итоге одержала победу.

После победы повстанческая армия поднялась в Иерусалимский храм. Там евреи нашли кувшин с ритуальным маслом для лампад. Его должно было хватить только на ночь горения, но произошло настоящее чудо - огонь в золотой меноре прогорел 8 дней. За это время иудеи успели приготовить новые запасы масла для лампад.

За три года до этого события Иерусалимский храм был частично разрушен и осквернен, поэтому его нужно было очистить. Традиционно для этого использовались свечи или лампады с растительным маслом. Слово "очищение" на иврите звучит как "ханукка".

В честь этого евреи каждый год отмечают Хануку и зажигают свечи восемь дней. Количество свечей символизирует порядковый номер дня праздника, например, в первый день зажигают одну свечу, на второй - две, а на восьмой - восемь.

Но почему свечей 9? А потому, что кроме основных, есть еще и дополнительная, так называемая шамаш или "служка", которой, по традиции, и зажигают все остальные. Всего - 44 свечи за 8 дней празднования.

В старину использовались грушевидные лампадки с отверстиями для гнета и резервуаром для масла. А только потом появились свечи и специальные светильники.

Когда отмечают Хануку

Ханука в переводе означает "торжественное открытие" и в иудаизме этот праздник считается одним из самых веселых. Длится он 8 дней, начинается - 25 числа месяца Кислева, который привязан к лунному календарю.

Дата обычно плавающая и в 2023 году свечи начинаем зажигать вечером 7 декабря. Продлится праздник до 15 декабря.

Традиции Хануки

В течение 8 дней зажигаются свечи в ханукии, каждый день добавляется одна свеча. В первый день зажигают одну, на второй две и так далее. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо.

Зажигать свечи нужно перед закатом, и они должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. Обычно ханукии ставят на окно, чтобы прохожие могли ее видеть.

Свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для освещения помещения или для работы, чтения. После Хануки нужно сжечь оставшееся масло и фитили.

В синагогах в течение 8 дней читают благодарственную молитву "Галель". Дома обычно устраивают пышные застолья.

Готовят на Хануку пончики из дрожжевого теста (суфганийот) с разными начинками, оладьи и латекс (деруны).

Детям в дни Хануки дарят мелкие деньги (Ханука-гелт) и игрушки, угощают их сладостями. Также играют в ханукальный волчок (дрейдл). На гранях этого волчка написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь" или "Чудо великое было там" (для диаспоры).

Женщинам в Хануку запрещено работать - это символ благодарности женщин за чудо Хануки, так как во время греческого владычества женщины подвергались тяжелым издевательствам.

В дни Хануки запрещено оплакивать умерших. Этот праздник посвящают живым - своей семье, родным и друзьям. В дни Хануки не принято поститься и соблюдать строгие диеты.

У взрослых в дни Хануки нет выходных дней, а вот у детей - каникулы.