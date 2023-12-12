День сухопутних військ України: кого сьогодні потрібно привітати

18 жовтня 1997 року Указом президента України було встановлено свято - День Сухопутних військ України, яке вшановує вагомий внесок цих військових у забезпечення обороноздатності країни.

Сухопутні війська Збройних сил України - найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. В Україні в Сухопутних військах служить близько 250 000 військовослужбовців.

Сучасні Сухопутні війська ведуть свій початок від Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії 1917-1922 років.

Сухопутні війська складаються з механізованих, танкових, ракетних військ, артилерії, армійської авіації, частин протиповітряної оборони та спеціальних військ.

Як найчисельніший вид Збройних Сил України, вони відіграють вирішальну роль у підтримці територіальної цілісності та захисті державних кордонів.

У цей день висловлюють сердечні вітання солдатам, визнаючи їхню непохитну відданість і жертовність. Цей день також є моментом для того, щоб згадати та вшанувати солдатів, які поклали своє життя за свободу і майбутнє України.

Цей день є визнанням відданості, хоробрості та професіоналізму Сухопутних військ Збройних Сил України.

Сухопутні війська України зазнали значної модернізації, зосередженої на підготовці, оснащенні та прийнятті стандартів НАТО. Сухопутні війська беруть активну участь у міжнародних військових навчаннях та миротворчих місіях, підвищуючи свої спроможності та взаємосумісність із силами союзників.

Кого потрібно привітати:

Танкові бригади

Механізовані та гірські бригади

Мотопіхотну і легкопіхотну бригади

Ракетну, артилерійські бригади, бригаду РСЗВ, полк РСЗВ, бригада арт. розвідки

Полк і додаткові підрозділи РЕБ

Полки зв'язку

Бригади армійської авіації

Полки протиповітряної оборони

Артилерійські бригади