День студента 2023: самые лучшие поздравления в стихах и прозе, прикольные картинки

Международный День студента 17 ноября в Украине отмечается с 1999 года. В этот день принято поздравлять друг друга как нынешним, так и бывшим студентам.

Прикольные поздравления с Днем студента в стихах

В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

***

Какое прекрасное время:

Студенческий юный запал,

Учебное классное время,

Страстей неподдельных накал!

Работы, зачеты, дипломы,

Нам дней тех никак не забыть,

Учились всему, понемногу,

Но больше: дружить и любить!

Кто любит спать на первой паре?

Не по погоде кто одет?

Кто "частяком" недоедает?

Гадать не надо тут: студент!



Пусть будут легкими билеты,

"Халява" чтоб не покидала!

Всех поздравляем с днем студента!

Веселье чтоб не угасало!

***

Студенты, словно супермены:

Они лишь могут так умело

В семестре пары прогулять,

Потом успешно сессию всю сдать!



Студент, я поздравляю с твоим днем,

Ты веселись, не думай ни о чем,

Пусть радует тебя зачетка,

И будешь жизнь крутой и четкой!

Что студенту можно пожелать?

Чтобы препод не валил!

Чтобы встретилась любовь

И на учебе меньше пили кровь!



Чтоб студент не много пил,

И за учебу приступил!

Чтобы мы не уставали,

Чтоб на лекциях не спали!

***

С веселым праздником студентов

Спешу поздравить вас друзья.

Желаю радостных моментов,

Которых позабыть нельзя.



Пусть вихрем вас закружат годы

Счастливой праздной суеты.

Но не забудьте, сумасброды,

Что нужно подтянуть "хвосты".

Гуляй, студент, пока гуляется!

Повеселись-ка от души!

Пускай твой праздник не кончается,

И будут дни все хороши.



Пускай минует тебя армия,

Злой деканат и "незачет",

В любом же новом начинании -

Пусть непременно повезёт!

***

Всегда студенты любят веселиться,

Они, как огоньки, пылают и горят!

Покой им может только сниться,

Они бегут, спешат, летят...



Им столько в жизни надо сделать!

Их горизонты манят вдаль...

И слово вам звучит пусть смело!

От жизни лучшее лишь брать!

Поздравления с Днем студента в прозе

Поздравляю с Международным днем студентов, с призванием юности и веселья, великих стремлений и неугасаемого энтузиазма. Желаю все время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не терять уверенности в своем успехе и всегда добиваться своих лучших побед.

***

Поздравляю с Международным днем студентов и желаю веселья молодости и большой удачи, чудесных дней и счастливых событий, великих целей и грандиозных планов, целеустремленности, достатка и любви.

Студент - удивительное создание, готовое пролить тридцать потов и выучить восемь сотен уловок только для того, чтоб не учиться. Поздравляем с Международным Студенческим Днем самую ленивую, а, значит, и самую изобретательную часть населения!

***

Поздравляю с Днем студента! Ученье - свет, желаю стремиться к нему в рядах отличников, пусть удача и успех сопровождают на пути к красному диплому и помогают способности. Ну и, конечно, веселой студенческой жизни!