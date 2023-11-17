День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

Міжнародний День студента 17 листопада в Україні відзначається з 1999 року. Цього дня прийнято вітати одне одного як сучасним, так і колишнім студентам.

Привітання з Днем студента у віршах

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

***

Ми п'єм горілку в шалених дозах,

Завтра прокинемось у різних позах,

Ми пам'ятаєм щасливі моменти,

Це все називається словом СТУДЕНТИ!

***

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента -

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято - день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів - добрих, чесних,

Лекцій - гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб кожен з вас поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить динамічно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь "Ура!"

Вітання з Днем студента у прозі

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.