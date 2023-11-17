ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

П'ятниця 17 листопада 2023 07:00
UA EN RU
День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки День студента 2023 року святкується 17 листопада (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Міжнародний День студента 17 листопада в Україні відзначається з 1999 року. Цього дня прийнято вітати одне одного як сучасним, так і колишнім студентам.

Згадайте про свої студентські роки, відправивши одногрупникам веселий вірш чи вітання!

Привітання з Днем студента у віршах

В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!

***

Ми п'єм горілку в шалених дозах,
Завтра прокинемось у різних позах,
Ми пам'ятаєм щасливі моменти,
Це все називається словом СТУДЕНТИ!

***

Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента -
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято - день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!

З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!

День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

***

З днем ​​студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!

Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів - добрих, чесних,
Лекцій - гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!

День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

***

Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п'ять
Іспити здавати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!

Студентам хочу побажати:
Щоб не було у вас хвостів,
Щоб було завжди поїсти,
Щоб не було тарганів.
Викладач щоб не валив,
Щоб кожен з вас поменше пив,
Щоб в коханні вам везло,
Й обминало щоб вас зло!

***

Ти вчишся, і це багато значить,
Нехай щастить завжди тобі,
Нехай велика зірка вдачі
Освітить шлях навіть в імлі!
Нехай проходить динамічно
Студентська весела пора,
Живи й навчайся на відмінно
І будеш чути скрізь "Ура!"

Вітання з Днем студента у прозі

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинкиДень студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.

Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

***

Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю веселощів молодості і великої удачі, чудових днів і щасливих подій, великих цілей і грандіозних планів, цілеспрямованості, достатку і любові.

День студента 2023: найкращі привітання у віршах та прозі, прикольні картинки

Раніше ми розповідали, в які дні відзначатимемо важливі зимові свята – від Романа до Йордану.

А також ми писали, що сьогодні розпочався Різдвяний піст та які у нього основні традиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
День студента свято в Україні Свята в Україні