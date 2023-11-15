Сегодня начинается Рождественский пост: главные запреты и как нужно питаться по дням
Рождественский пост начинается за 40 дней до праздника Рождества. С 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, и этот праздник мы будем отмечать вместе со многими странами мира - 25 декабря.
Что нужно знать о Рождественском посте, какие существуют запреты и традиции, как правильно питаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Day Today, Месячный календарь.
Традиции Рождественского поста
В народе этот пост называют Пилиповкой. Он начинается 15 ноября и длится 40 дней - до 24 декабря. По старому календарю пост начинается 28 ноября и заканчивается в канун Рождества по старому стилю - 6 января.
Во время поста существуют строгие ограничения: в пище, в различных развлечениях и в образе жизни.
Питание разделено на три этапа:
- С 15 ноября по 6 декабря
- С 7 декабря по 18 декабря
- С 19 по 24 декабря
Первый этап:
Можно есть рыбу и пить вино - во вторник, четверг, субботу и воскресенье
Горячие блюда без масла - по понедельникам
Сухое питание - в среду и пятницу
Второй этап
Растительная пища без жиров - по понедельникам
Пища с жирами - во вторник и четверг
Сухое питание - в среду и пятницу
Рыба, растительное масло и вино - только на выходных
Третий этап:
Горячие блюда без жиров - вторник и четверг
Сухое питание - понедельник, среда и пятница
Горячая пища с жирами - только по выходным
Какие продукты под запретом:
- Яйца
- Молочная продукция (творог, сметана, молоко, сливки, сливочное масло)
- Мясные бульоны
- Мясо, мясные блюда, колбаса
Что есть можно:
- Фрукты
- Овощи
- Крупы
- Грибы
- Рыба
- Мед
- Орехи
- Бобовые
- Сухофрукты
- Ягоды
Рекомендуется переходить к рациону поста постепенно, чтобы резкое изменение не отразилось отрицательно на состоянии здоровья. Чтобы не чувствовать голод при таком рационе, специалисты рекомендуют питаться 5-6 раз в сутки, то есть каждые 3-4 часа.
Что можно готовить во время поста
Супы - овощные, грибные, рыбные, бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох), крем-супы.
Варить различные каши, запекать овощи или крупы с грибами, делать постные блины с начинками. Запекать или отваривать рыбу. Тушить грибы и овощи, делать рагу, пироги из овощей и грибов. Также можно делать постные вареники с грибами и картофелем.
Отличным дополнением станут салаты из овощей, грибная или кабачковая икра, хумус, консервация, пасты из кабачков или авокадо.
На десерт можно запекать яблоки с медом, печь пироги с ягодами, постные пирожки, штрудели, варить компоты и узвары.
Кому необязательно соблюдать пост
Строгие ограничения в пище не применяют к больным, к маленьким детям до 7 лет, к беременным и кормящим матерям, людям, которые находятся в дальней дороге или которые восстанавливаются после болезни и операций. Также пост разрешено не соблюдать тем, кто очень тяжело физически работает.
Церковь отмечает, что пост не должен быть источником плохого самочувствия или обострения заболеваний. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, разрешено не ограничивать себя в пище.
Что еще нельзя делать в пост
Пост - это ограничения во всем плотском, так как это время духовного очищения. В дни поста нужно больше молиться, читать Библию. А также запрещено:
- Плохие слова, конфликты, обиды
- Курение и употребление спиртного
- Интим
- Ненависть и зависть
- Посещение развлекательных мероприятий
- Празднование громких вечеринок
- Не проводят обряды венчания, но можно крестить новорожденных и отпевать умерших
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