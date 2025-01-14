В Украине может появиться Национальный день молитвы: о чем речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

Когда и зачем предлагают ввести Национальный день молитвы

Законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины - относительно установления Национального дня молитвы - в Верховной Раде зарегистрировали 19 декабря 2024 года.

Его инициаторами выступила группа из 37 народных депутатов от разных фракций (Давид Арахамия, Иван Крулько, Юлия Тимошенко, Александр Васюк, Олег Бондаренко, Никита Потураев и др.)

Проект закона №12336 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Документ предлагает ввести Национальный день молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину:

с целью содействия укреплению национального единства и консолидации украинского общества, подъема морально-патриотического духа;

опираясь на тысячелетнюю историю и культуру украинского народа и его государственности с христианским мировоззрением;

осознавая ответственность перед Богом, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями;

отдавая дань уважения всем, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины на протяжении веков и на современном этапе - от вооруженной агрессии РФ;

выражая искреннюю благодарность защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни и здоровья мужественно защищают мир, свободу, исконные ценности украинского народа и ускоряют победу Украины;

вознося к Богу молитву благодарности за то, что в день начала открытой войны РФ против Украины дал нам силу и возможность защитить суверенитет и независимость нашего государства, сохранить существование украинского народа;

подчеркивая необходимость усиления усилий с целью скорейшего завершения полномасштабной вооруженной агрессии РФ, восстановления устойчивого справедливого мира, безоговорочного восстановления территориальной целостности Украины;

опираясь на исторический опыт других стран и народов.

В пояснительной записке народные депутаты напомнили украинцам, что неспровоцированное вторжение РФ в Украину началось 22 февраля 2014 года с оккупации Автономной республики Крым

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Причем сопровождается оно беспрецедентными по своей жестокости преступлениями.

"Из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории... Молитва к Богу является сверхъестественной силой для победы и залогом консолидации и единения украинского общества... Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу", - подчеркнули авторы законодательной инициативы.

В заключительных положениях отмечается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования (после подписания президентом Украины). Тогда 24 февраля официально станет памятным днем - Национальным днем молитвы.

Уточняется, что в Национальный день молитвы украинский парламент должен будет обеспечивать проведение специального заседания ВРУ, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Тем временем областные и Киевская городская государственная администрации должны будут обеспечивать подготовку и осуществление: