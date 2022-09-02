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День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

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П'ятниця 02 вересня 2022 23:13
День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото Фото: гривня відзначає свій 26-й день народження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українська грошова одиниця гривня відзначає 2 вересня свій черговий день народження. Рівно 26 років тому в нашій країні ввели в обіг власну національну валюту, а назвали на честь грошей, які ходили ще в Київській Русі-Україні та в період визвольних змагань 1917-1921 років.

Цікавими фактами про іменинницю, українську гривню, поділилися в НБУ.

Скільки всього гривень?

Станом на 1 вересня 2022 року в готівковому обороті України знаходяться готівкові гроші на загальну суму 688 мільярдів гривень. У тому числі банкнот на 682,7 мільярда гривень - це 2,9 мільярда штук, і монет на 5,3 мільярда гривень - це 14,1 мільярда штук.

"Отже, на одного жителя України припадає 72 банкноти і 166 платіжних розмінних і обігових монет", - зазначили в Нацбанку.

Виробництво гривень в Україні

На початку, після відновлення незалежності в 90-х роках в України не було власного виробництва грошей, тому перші банкноти гривні були замовлені та виготовлені закордоном, а саме в Канаді та Великій Британії.

Ці гроші потім переправляли в Україну морським і повітряним шляхом, а спецоперація з доставки валюти в 1992-93 роках отримала назву "Український щит".

Пізніше, звичайно, національна валюта стала вироблятися в нашій країні повністю власним сучасним і потужним українським Банкнотно-монетним двором.

Тим часом, зауважують в Нацбанку, не кожна країна світу може похвалитися наявністю власного виробництва грошових знаків.

Як гривня прийшла на зміну карбованцю

Дату введення гривні постійно відкладали. Замість цього в Україні ходили купоно-карбованці або просто купони. То був період катастрофічної гіперінфляції - тільки в 1993 році вона склала 10156%, тому і кількість нулів в купонах стрімко зростала.

Обмін українських карбованців на гривню (банкноти і розмінні монети) тривав з 2 по 16 вересня 1996 року (100 000 карбованців міняли на 1 гривню). І тільки з 17 вересня 1996-го єдиним засобом платежу на території України стала гривня.

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, в результаті якої національною валютою стала гривня (фото: bank.gov.ua)

"Тож всього за два тижні гривня прийшла до кожного міста та села України, на усі підприємства, заводи, фабрики, в магазини та кафе, з'явилася в кожній оселі українця", - згадують в НБУ.

Зростання номіналу і цифрова перспектива

Згідно з указом президента "Про грошову реформу в Україні" від 25 серпня 1996 року, з 2 вересня в обіг були введені банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Згодом змінювався дизайн банкнот, вводилися в обіг нові купюри.

Так з'явилися банкноти 200, 500, і 1000 гривень, яка нині є найбільшим номіналом.

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Банкнота номіналом в 1000 гривень зразка 2019 року. Дата введення в обіг - 22 грудня 2021 (фото: bank.gov.ua)

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Банкнота номіналом в 500 гривень зразка 2015 року. Дата введення в обіг - 20 серпня 2021 (фото: bank.gov.ua)

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Банкнота номіналом у 200 гривень зразка 2019 року. Дата введення в обіг - 19 листопада 2021 (фото: bank.gov.ua)

Додамо, що в перспективі вже видно і запуск електронної гривні. У Міністерстві цифрової трансформації розглядали можливість виплати в якості експерименту в е-гривні зарплати своїм співробітникам.

А ось як виглядали гривні за старих часів

Гривнями за часів Київської Русі-України називали нашийну прикрасу, в VIII-IX століттях при торгових операціях і оплаті данини вона використовувалася як міра ваги і рахунку. Пізніше, в різні історичні періоди слово "гривня" неодноразово змінювало своє значення. Карбування власної валюти, златників і срібників, заснував київський князь Володимир Великий. Ці монети - перші державні документи, що зберегли зображення тризуба - знаку київських князів.

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фотоДень народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Гривні часів Київської Русі (фото: bank.gov.ua)

На відміну від країн Заходу, які починали карбування своїх монет, копіюючи римські, з чужими портретами та написами, златники і срібники містять виключно давньоруські написи та зображення своїх князів.

Карбування срібних монет продовжили князі Святополк Окаянний, Ярослав та Олег Тмутараканський.

У XII-XIV століттях Київська Русь переживала період феодальної роздробленості, а карбування монет припинилося. Роль грошей виконували переважно срібні злитки, що називалися "гривнями".

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Гривні часів Київської Русі (фото: bank.gov.ua)

За часів національно-визвольних змагань у 1917-1921 роках велике значення у розбудові самостійної та суверенної Української держави мало запровадження національної валюти та створення незалежної банківської системи.

1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про введення нової грошової одиниці - гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця

День народження гривні: цікаві факти про українські гроші та архівні фото

Купюра номіналом 100 гривень часів УНР (фото: bank.gov.ua)

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