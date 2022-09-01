Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта

Попит на іноземну валюту ближче до опалювального сезону буде зростати. Низка чинників посилюють девальваційні настрої щодо гривні.

Про це РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "БАНК АВАНГАРД" Юрій Крохмаль.

Експерт відзначив, що ситуація залишається у режимі фіксованого курсу. Угоди на міжбанку йдуть близько до верхньої межі коридору 36.85-36.93. НБУ продовжує продавати валюту з резервів, щоб забезпечити потреби ринку. Готівковий ринок стабілізувався в діапазоні 40.50-40.90

"Судячи з коментарів представників НБУ, найближчим часом поточний підхід збережеться, але в міру того, як ми будемо наближатись до опалювального сезону, попит на валюту і відповідно потреба у продажу зі сторони НБУ буде збільшуватись", - вважає Крохмаль.

Як зазначив експерт, від планів щодо впровадження додаткового податку на імпорт, що мав зменшити тиск на гривню, поки відмовились. Бюджет при цьому досі потребує емісійної підтримки з боку НБУ. А ставки за ОВДП поки що не компенсують знецінення гривні через інфляцію.

"Це все створює девальваційні настрої, що до кінця року можуть справдитись у відповідних рішеннях НБУ. Особливо, якщо фінансової підтримки світової спільноти не буде вистачати на компенсацію поточних витрат бюджету та покриття дефіциту платіжного балансу", - вважає казначей.

Долар проти євро: хто кого

Долар, на думку Крохмаля, вірогідно, продовжить укріплення проти євро.

По-перше, європейська економіка продовжує страждати від прямих негативних наслідків війни в регіоні, зокрема, кризи на енергетичному ринку. По-друге, ФРС США висловили стійкий намір продовжувати боротьбу з інфляцією, через що не виключене подальше підвищення ставок.

"Європейський центральний банк так само підвищує ключову ставку, але "відстає", що буде робити долар більш привабливим", - резюмував експерт.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко попередив про катастрофічні наслідки інфляції у разі продовження "друку" гривні для фінансування дефіциту бюджету.

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