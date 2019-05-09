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День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)

STYLERЖиття    09.05.2019 - 17:51
День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)
День Перемоги в столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

У центрі столиці пройшло кілька акцій

9 травня відзначають День Перемоги в Другій світовій війні. Щорічно в цей день жителі влаштовують різні акції пам'яті. А останніми роками в багатьох містах стали проводити акцію "Безсмертний полк", яку придумали в Росії.

У цьому році на вулиці Києва також вийшли прихильники цієї акції. Вони пройшли центральними вулицями столиці, в руках у них були фотографії родичів, що воювали, а також загиблих.

День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)

Акція до Дня Перемоги у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі одяглися у військові костюми періоду Другої світової. Також в руках у них були квіти, і учасники вигукували: "Спасибі дідові за перемогу", "Наша історія – наша перемога".

Незважаючи на заборону комуністичної символіки, окремі громадяни все ж спробували пройти на акцію з георгіївськими стрічками, пілотками з червоними зірками та іншою атрибутикою. Представники відповідних органів проводили з ними профілактичні бесіди і просили прибрати заборонені елементи.

День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)

Акція "Безсмертний полк" в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Що примітно, пілотки з червоними зірками намагалися надіти навіть на дітей. Акцію супроводжував невеличкий оркестр, який виконував такі пісні як "Смуглянка", "Цей день перемоги", "Синий платочек".

Пізніше до учасників акції приєдналися політики Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинський, Євген Мураєв.

День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)

Політики на акції у столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також в центрі міста пройшла ще одна акція. Учасники тримали в руках портрети героїв серіалу "Гра престолів" і фільму "Месники".

День перемоги в Києві: як пройшло 9 травня на вулицях столиці (відео)

Учасники контракції в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вони вигукували зовсім інші гасла: "Армія, мова, Танос!", "Валар моргуліс!", "Слава Таносу! Смерть ворогам!" та інші.

Як пройшло 9 травня в Києві (facebook.com/styler.rbc.ua)

Співробітники правоохоронних органів стежили за тим, щоб між учасниками двох акцій не виникли сутички, але один невеликий інцидент все ж відбувся.

За попередньою оцінкою, всього в центрі Києва на різні заходи, приурочені до Дня перемоги, зібралося близько 700 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун дала визначення "російського миру".

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