День победы в Киеве: как прошло 9 мая на улицах столицы (видео)

День Победы в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)

В центре столицы прошло несколько акций

9 мая отмечают День Победы во Второй мировой войне. Ежегодно в этот день жители устраивают различные акции памяти. А последние годы во многих городах стали проводить акцию "Бессмертный полк", которую придумали в России.

В этом году на улицы Киева также вышли сторонники этой акции. Они прошли по центральным улицам столицы, в руках у них были фотографии воевавших, а также погибших родственников.

Акция ко Дню Победы в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Некоторые оделись в военные костюмы периода Второй мировой. Также в руках у них были цветы, и участники выкрикивали: "Спасибо деду за победу", "Наша история – наша победа".

Несмотря на запрет коммунистической символики, отдельные граждане все же попытались пройти на акцию с георгиевскими лентами, пилотками с красными звездами и прочей атрибутикой. Представители соответствующих органов проводили с ними профилактические беседы и просили убрать запрещенные элементы.

Акция "Бессмертный полк" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что примечательно, пилотки с красными звездами пытались надеть даже на детей. Акцию сопровождал небольшой оркестр, который исполнял такие песни как "Смуглянка", "Этот день победы", "Синий платочек".

Позже к участникам акции присоединились политики Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Евгений Мураев.

Политики на акции в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также в центре города прошла еще одна акция. Участники держали в руках портреты героев сериала "Игра престолов" и фильма "Мстители".

Участники контракции в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Они выкрикивали совсем другие лозунги: "Армия, мова, Танос!", "Валар моргулис!", "Слава Таносу! Смерть ворогам!" и прочие.

Как прошло 9 мая в Киеве (facebook.com/styler.rbc.ua)

Сотрудники правоохранительных органов следили за тем, чтобы между участниками двух акций не возникли стычки, но один небольшой инцидент все же произошел.

По предварительной оценке, всего в центре Киева на различные мероприятия, приуроченные ко Дню победы, собралось около 700 тысяч человек.

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