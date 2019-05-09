На акції "Безсмертний полк" в Києві сталася сутичка з поліцією (відео)

Фото: акція "Безсмертний полк" в Києві (РБК-Україна)

Активісти кидалися під поліцейську машину

Акція "Безсмертний полк" в Києві 9 травня ознаменувалася інцидентом - на Арсенальній сталася сутичка між учасниками заходу та поліцією. Активісти "полку" і "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" перешкоджали правоохоронцям під час затримання жінки, яка прийшла в пілотці з радянською зіркою і футболці з кольорами георгіївської стрічки. Відповідне відео опубліковано в мережі.

Деякі учасники акції вчинили спробу заблокувати поліцейський автомобіль. Вони лягали перед ним на дорогу, штовхали "копів".

Фото: скріншот

Однак правоохоронці змогли відтіснити буйних активістів від машини і вивезти затриману.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Зазначимо, що на Арсенальній затримали матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Бережну Олену. Вона намагалася пройти на периметр проведення маршу у футболці в кольорах георгіївської стрічки.

Поліцейські просили жінку припинити демонструвати символіку тоталітарних режимів - як того вимагає закон. Бережна відмовилася це робити, і після перепалки її затримали.

У коментарях до відео користувачі мережі називають подію спланованою провокацією.

Люди самі йдуть на провокації, якщо скасували стрічки та зірочки, навіщо бігати і потім кричати з папірцями...

Це ж треба так підготуватися до провокації! І купу документів заготовили...

Провокація, готувалася заздалегідь, сплачена. Організатор бігає з телефоном, представлятися просить. Ну дуже відверто. В Москві ще і ребра поламали...

Картинка для росТБ...

Слава богу, що поліцейська машина не переїхала людей, які кидалися під колеса. Я на стороні поліцейських. Ми не поважаємо їх роботу. Особливо коли провокація і картинки для російського ТБ...

Без провокацій не можна?...

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві проходить кілька акцій. На Арсенальній площі зібралися люди для участі в акції "Безсмертний полк", присвяченій закінченню Другої світової війни.

Як повідомлялося раніше, нещодавно глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Бессмернных полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.