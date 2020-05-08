ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

STYLERЖиття    08.05.2020 - 05:55
День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах
День пам'яті і примирення 8 травня (Колаж РБК-Україна)

В Україні 8 травня відзначають День пам'яті і примирення

День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. У цей день у багатьох країнах світу відзначають день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7 травня.

На законодавчому рівні цей день стали відзначати у 2004 році. Генасамблея ООН прийняла резолюцію про встановлення Днів пам'яті та примирення 8 та 9 травня на честь героїв, які віддали свої життя у боротьбі з нацистською Німеччиною у 1939-1945 рр..

В Україні цей день стали відзначати 8 травня з 2015 року. В рамках реалізації політики декомунізації було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 8 травня – День пам'яті та примирення на честь жертв Другої світової війни.

В цей день українці традиційно відправляють один одному листівки й основним символом цього пам'ятного дня є червоний мак, який символізує жертв розстрілу військових і громадянських конфліктів, зображення кривавого сліду від пострілу. Також використовується слоган "Ніколи знову".

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршах

День пам'яті і примирення 8 травня: привітання в малюнках і віршахДень пам'яті та примирення

Також у повідомленнях відправляють традиційні слова про повагу до пам'яті про ветеранів війни, українському визвольному русі та жертв нацизму.

Хай буде світлою і чистою пам'ять

У великий день примирення,

І нехай не згасне полум'я душі

І ближче один до одного станемо хоч на мить!

**********************************************************

Сумуємо про тих, хто загинув на полях битв, у фашистських катівнях і концтаборах. Віддаємо данину пам'яті всім загиблим, які віддали свої життя в ім'я Великої перемоги.

**********************************************************

Ми висловлюємо глибоку вдячність ветеранам Великої Вітчизняної війни та пишаємося їхнім подвигом! Без них наша доля була б незавидною, а можливо нам би просто не дали шансу з'явитися на цей світ. За наше життя, за щастя бути, дихати, любити величезне їм спасибі від усіх живих!

**************************************************************

Привели шляхи-дороги
Наш народ до перемоги.
І солдати-дідусі
Посміхаються усі.

Це святе травневе свято
Треба серцем відчувати!
Придивись: в старих солдат
Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються День перемоги та День пам'яті та примирення.

Сльози на очах: українські політики зворушливо привітали з Днем матері В Україні відзначають День пам'яті і примирення
Новини України поздравлениеДень памяти и примеренияоткрытки
Lite
On Top