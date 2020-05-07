У Росії з Днем перемоги привітали фото Гітлера і назвали його героєм війни

У Росії осоромилися привітанням з Днем перемоги (колаж: РБК-Україна)

У Росії жорстко зганьбилися привітанням з Днем перемоги, розмістивши на постер фото Гітлера

День перемоги в Росії відзначився в цьому році ще одним скандалом. Торгово-розважальний комплекс в Челябінську в рамках проєкту "Імена героїв" публікував серію реальних історій і фото про загиблих у Другій світовій війні. На одному зі знімків "ВКонтакте" показали Адольфа Гітлера без вусів, якого назвали Володимиром Володимировичем Суміним.

Втім, ТРК став жертвою жорстокого розіграшу, адже ці дані і фото надіслав їм нібито онук "героя війни". В організації потім вибачилися, пояснивши, що сталося. Але скріншот публікації користувачі встигли зробити, як втім, його поширити. Фотофакт розмістили на Telegram-каналі MDK, іронічно підписавши "Без вусів не впізнали".

Жартівник надіслав знімок Гітлера, якому просто стер його "фірмові" вуса і розповів історію про свого дідуся, що воював під Москвою, Курськом, а в 1945 році загинув у Вісло-Одерській операції.

В Росії Гітлером привітали з Днем перемоги (скрін: Telegram-канал MDK)

У пресслужб ТРК виправдовуються, мовляв не очікували такого підступу, що хто-небудь зможе жартувати на таку тему. Тому й не стали ретельно перевіряти історії героїв.

У своє виправдання адміністрація каже, що це досить рідкісна фотографія. Але насправді це не так, знімок дуже відомий і гуляє в інтернеті.

Раніше ми писали, що у Росії зганьбилися з постером до Дня перемоги. На ньому розмістили солдата, який воював на боці нацистів.