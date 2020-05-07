День пам'яті та День перемоги: коли святкувати і чим відрізняються ці дати

День пам'яті 8 травня та День перемоги 9 травня (колаж РБК-Україна)

Українці відзначать День пам'яті і примирення та День перемоги над нацизмом в умовах пандемії COVID-19

День пам'яті і примирення 8 травня та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня в Україні святкують в цьому році в умовах карантину через коронавірус. Через складну епідеміологічну ситуацію в країні уряд вирішив не проводити масові заходи на 8-9 травня.

Свято День пам'яті і примирення в 2020-му припадає на п'ятницю, і ця дата в календарі не є офіційним вихідним днем - багато підприємств працюватимуть за графіком короткого дня.

Водночас День перемоги над нацизмом 9 травня в Україні буде святковим, і через те, що зараз він припадає на суботу, то додатковим вихідним буде понеділок, 11 травня.

Чим відрізняються День пам'яті і примирення та День перемоги

У багатьох країнах світу днем остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні називають саме 8 травня 1945 року. Тоді о 23:01 (по Берліну) Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини, і вже в цей день у багатьох містах Європи й Америки почалися масові святкування. Сам же Акт військової капітуляції Німеччини було підписано 7 травня.

На вимогу керівництва СРСР, 8 травня 1945 року о 22:43 за середньоєвропейським часом (00:43 9 травня за Москвою), в передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини". По своїй суті він підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше в Реймсі, та підтвердив час припинення вогню - 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за Москвою).

До 60-го ювілею Перемоги в Другій світовій війні у 2004 році Генасамблея ООН схвалила Резолюцію про встановлення Днів пам'яті і примирення 8 та 9 травня на честь героїв, які віддали свої життя у боротьбі з нацистською Німеччиною у 1939-1945 рр. Всім країнам у складі організації було запропоновано в один або обидва з цих днів проводити меморіальні заходи та вшанування жертв Другої світової війни. При цьому, Резолюцією зізнається, що кожна держава може також встановлювати свої Дні Перемоги та звільнення.

Україна в 2015 році в рамках реалізації політики декомунізації схвалила рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

При цьому в українців з'явилася ще одна пам'ятна дата - з 2015-го кожне 8 травня в нашій країні відзначають День пам'яті і примирення на честь жертв Другої світової війни.

Як святкують в Україні День пам'яті 8 травня та День перемоги 9 травня, які символи

Символом свята День пам'яті та примирення є червоний мак. Ця квітка - пам'ятний знак жертв військових і громадянських конфліктів, зображення кривавого сліду від пострілу.

Квіти червоного маку спочатку були символом трагічних подій Першої світової війни, і оспівувалися у вірші "На полях Фландрії" канадця Джона Маккрея.

У 2014 році червоний мак і слоган "Ніколи знову" стали використовуватися в Україні під час святкування Дня перемоги у Другій світовій війні.

До Дня пам'яті і примирення зазвичай приурочені меморіальні заходи, церемонії покладання квітів, зустрічі з ветеранами. Акція "Перша хвилина світу" проходить щорічно в містах України 8 травня о 23:01.

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня українці також вітають ветеранів, в містах проходять святкові заходи з нагоди свята, покладання квітів на Алеї слави та до пам'ятників. При цьому через закон про декомунізацію радянська символіка заборонена (з початку російсько-української війни у 2014 році "георгіївські стрічки" стали широко використовувати окупанти та сепаратисти). Також в різних містах України масові заходи під назвою "Безсмертний полк" 9 травня не рідко супроводжуються провокаціями та конфліктами.

Раніше ми писали, що росіяни епічно осоромилися із поздоровленням з Днем перемоги, розмістивши постер із солдатом, який воював на стороні нацистів.